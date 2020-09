La Ciudad prepara un operativo especial por el Día de la Primavera, pero admite: "No podemos tener a 3 millones de personas controlando"

"Todavía tenemos muchos casos en la Ciudad, esto aún no ha terminado", dijo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós (Foto: captura de TV).

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este viernes su habitual reporte sanitario y adelantó que el próximo lunes, Día de la Primavera, intensificarán los controles en el espacio público para evitar aglomeraciones.

"Estamos desarrollando un operativo especial para el cuidado, pero no podemos tener a 3 millones de personas controlando. Tener bien puesto el barbijo, mantener la distancia y lavarse las manos en los encuentros en el espacio público, con redondeles de hasta diez personas, no es tan complicado. Todavía tenemos muchos casos en la Ciudad, esto aún no ha terminado, todos tenemos que aportar algo", manifestó el funcionario porteño.

LEÉ TAMBIÉN: El presidente anunciará la extensión por tres semanas del aislamiento con foco en el interior del país

El mensaje evoca al del jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, quien hace unos días habló sobre un problemático festejo del Día del Estudiante. "No estamos en condiciones de tener festejos masivos, de aglomeraciones. Si hay que festejar, quedémonos en casa, hacemos un Zoom, llamemos a los amigos y reguemos las plantas. Pero no se junten", había expresado.

En la conferencia, Quirós también adelantó parte del anuncio que realizará esta tarde el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: turnos programados en el sistema sanitario público de la Ciudad. Es decir, que los porteños puedan retomar el cuidado de su salud global y no sólo temas concernientes al COVID-19.

"Ponemos mucho foco en los centros de rehabilitación con personas con discapacidad y luego relanzar, progresivamente, la atención de las distintas problemáticas de la ciudadanía. Desde el sector público con un plan muy intensivo, sobre todo para recuperar 5 o 6 líneas de salud pública que vamos a presentar en breve", indicó.

Finalmente, Quirós se expresó sobre la probabilidad de lanzar un protocolo que habilite jugar al fútbol en espacios públicos. "No daría por cierto y hecho que vamos a aceptar que en todos lados se juegue al fútbol porque no está permitido y es riesgoso. Hay otras formas de hacer deporte sin correr tanto riesgo. Mucho menos encontrarse a dialogar o tomar algo después. Sabemos que están cansados, todas las políticas públicas dan alternativas, aunque no sea lo mismo".

Las declaraciones cobran un tinte especial a un día del retorno del fútbol argentino, con la participación de los equipos nacionales en la Copa Libertadores.