Guzmán sobre el plan económico: "Tenemos todo planeado, no entramos a la cancha a ver qué hacemos"

"Tenemos con qué evitar una devaluación" afirmó Martín Guzmán en América.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que existe un plan económico para enfrentar la crisis y que el Gobierno "no entra a la cancha a ver qué hace". Además, insistió en que Argentina enfrenta una depreciación y no una devaluación.

En diálogo con Alejandro Fantino en América, el Ministro volvió a afirmar que la situación económica del país es "delicada, pero con signos de mejora".

"Tenemos con qué evitar una devaluación. Los países devalúan cuando se quedan sin dólares, no tienen balanza comercial y tienen pagos pendientes de mucha deuda externa… Pero a nosotros eso no nos pasa. El año que viene son cercanos a cero los pagos que debemos hacer" afirmó Guzmán cuando se le preguntó sobre la situación del dólar.

"Los precios se mueven con el dólar oficial, no con el blue. Eso viene pasando, desde hace 10 meses que lo veo. Veo los datos. La inflación va de la mano con el tipo de cambio oficial. La brecha genera expectativas de que el oficial puede ir a cualquier lado. Devaluar no es una solución, eso lleva a más inflación" amplió Guzmán.

El Ministro se mostró "conforme" con la cantidad de reservas que posee el Banco Central de la República Argentina al afirmar que existe un "superávit comercial robusto, cerca de 12 mil millones de dólares".

"No contemplábamos esta situación cuando tomamos el Gobierno. Las medidas fueron esenciales para defender a quienes teníamos que defender. No emitir era no proteger a la gente" dijo Guzmán.