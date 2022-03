Lejos están los tiempos mozos del consumo cuando un gigante alimenticio argentino era furor en el mundo por su cartera de golosinas. Hoy los kioscos en nuestro país viven uno de sus momentos más críticos a raíz de la inflación. La cronista de A24, Mercedes Mora, dialogó con un kiosquero de Recoleta, Víctor Ferragina: “Hay un descontrol bárbaro en los precios. No hay precio de nada. No hay entregas, no hay productos. Está complicado”, dijo acongojado.