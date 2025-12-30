Mercado cambiario: el dólar oficial subió por segunda rueda seguida

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es del 4,05%. El paralelo cotiza $320 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $1.230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el lunes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.892 millones.