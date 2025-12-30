Mercado cambiario: el dólar oficial subió por segunda rueda seguida

Este martes 30 de diciembre, el dólar oficial sube $10 y cotiza a $1.435 para la compra y $ 1.485 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Por su parte, el dólar blue cae $10 y se ofrece a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.
La divisa oficial registró un incremento este martes 30 de diciembre en medio de la expectativa del mercado y la evolución de las reservas.
El dólar oficial subió por segunda rueda seguida y anotó
El paralelo viene de subir $25 al cierre de la semana anterior y ahora se ubica $90 por encima del valor con el que cerró noviembre ($1.435).
En tanto, el dólar mayorista cotiza a $1.422,20 para la compra y $1.472 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1.526,09.
Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, quedó en $1.924 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es del 4,05%. El paralelo cotiza $320 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $1.230).
El Banco Central (BCRA) no intervino el lunes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.892 millones.