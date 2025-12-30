En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
Banco Nación
Economía

Mercado cambiario: el dólar oficial subió por segunda rueda seguida

La divisa oficial registró un incremento este martes 30 de diciembre en medio de la expectativa del mercado y la evolución de las reservas.

El dólar oficial subió por segunda rueda seguida y anotó

El dólar oficial subió por segunda rueda seguida y anotó

Este martes 30 de diciembre, el dólar oficial sube $10 y cotiza a $1.435 para la compra y $ 1.485 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Por su parte, el dólar blue cae $10 y se ofrece a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Leé también Vacaciones a Brasil y al exterior con Pix y tarjetas, ¿cómo evitar el recargo del "dólar tarjeta"?
Las diferentes maneras de pagar los gastos en el exterior, al menor tipo de cambio posible. (Foto: A24.com)

El paralelo viene de subir $25 al cierre de la semana anterior y ahora se ubica $90 por encima del valor con el que cerró noviembre ($1.435).

dolar para arriba

En tanto, el dólar mayorista cotiza a $1.422,20 para la compra y $1.472 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1.526,09.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, quedó en $1.924 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es del 4,05%. El paralelo cotiza $320 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $1.230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el lunes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.892 millones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dólar Banco Nación
Notas relacionadas
El Banco Central registró en noviembre la menor demanda de dólares desde la salida del cepo
Revelan el envío de 42 millones de dólares de la AFA a sociedades fantasma en Estados Unidos
Las acciones argentinas tuvieron una leve suba en Wall Street, los bonos acompañaron y el dólar cedió
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar