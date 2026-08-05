Una amiga de La Joaqui destrozó a Tuli Acosta en medio de los rumores de infidelidad con Luck Ra: "Mosquita muerta"

Qué dijo un ex de Tuli Acosta sobre ella

Hasta hace pocos días, Tuli Acosta era conocida simplemente como la flamante ganadora del último Bailando por un Sueño, una artista versátil que, tras su consagración junto a Marcelo Tinelli, continuó su carrera con perfil más bajo. Sin embargo, desde la semana pasada su nombre quedó en el centro de la escena como la supuesta “tercera en discordia” entre Luck Ra y La Joaqui, quienes pusieron fin a su relación en medio de rumores. Aunque ella negó rotundamente esa versión, las especulaciones siguen dando vueltas.

La cordobesa está “oficialmente” soltera, pero como toda figura pública, su vida amorosa es conocida. Fue pareja del cantante Lit Killah y, antes de esa historia, mantuvo un vínculo conflictivo con el influencer y youtuber Okky, cuyo nombre real es Octavio Apogh. Cuando esa relación terminó, se desató un fuerte revuelo, especialmente en las redes sociales.

Tuli y Okky llegaron a ser dos referentes del mundo digital, aunque sus caminos tomaron rumbos distintos: mientras ella logró expandirse hacia otros espacios artísticos, él quedó más asociado a ese universo, envuelto en polémicas, acusaciones de maltrato animal y versiones que lo señalaban como problemático en sus vínculos personales.

Con Tuli nuevamente en el foco por la separación de Luck Ra y La Joaqui, Okky decidió romper el silencio y lanzó declaraciones sin filtro. “Me alegra que por fin se estén dando cuenta de quién es realmente esta mina”, comenzó diciendo.

“Yo sufrí muchísimo por todas las cosas que inventó de mí y terminé muy mal”, agregó, y luego fue más allá: “Es una persona mala y perversa, capaz de hacer lo que sea para su conveniencia, con miles de caretas y cero amor por nadie”.

Sus palabras desataron una ola de reacciones, muchas de ellas en su contra. Varios usuarios lo acusaron de querer “colgarse” del tema para ganar visibilidad y le pidieron que dejara de hacerlo. Ante la presión, Okky optó por borrar el posteo original, aunque las capturas ya circulaban y, como suele ocurrir, alguien se encargó de volver a subirlo.

Por el momento, ni Tuli ni su entorno respondieron públicamente al descargo del influencer, mientras la artista continúa enfocada en desmentir cualquier vínculo con la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui.