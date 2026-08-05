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Una amiga de La Joaqui destrozó a Tuli Acosta en medio de los rumores de infidelidad con Luck Ra: "Mosquita muerta"

En medio de los rumores que vinculan a Tuli Acosta con Luck Ra, una amiga de La Joaqui la fulminó en redes con un durísimo mensaje que se volvió viral.

5 ago 2026, 19:29
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la joaqui y tuli acosta
la joaqui y tuli acosta

La polémica entre Tuli Acosta, Luck Ra y La Joaqui sigue sumando capítulos. En medio de las versiones que aseguran que la bailarina habría mantenido un vínculo con el cantante cuando él todavía estaba en pareja con La Joaqui, una de las amigas más cercanas de la intérprete decidió salir con los tapones de punta y lanzó un durísimo mensaje en redes sociales.

Quien rompió el silencio fue la influencer Albere, íntima amiga de La Joaqui. A través de una historia de Instagram, compartió una selfie mientras se lavaba los dientes y escribió un explosivo descargo dirigido a Tuli. "Nos tenés podridos a todos moski-ta muerta. Te metiste con una embarazada no te olvides eso. Si ya lo eras, ahora, te convertiste en una súper sorete", disparó.

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Y agregó: "Y si olvidaste salgo a recordártelo cuando quieras. A mí no me tiembla".

Las palabras de Albere llegaron en un contexto de fuerte revuelo en las redes sociales, donde crecieron las versiones que apuntan a que Tuli Acosta habría estado con Luck Ra mientras el cantante mantenía una relación con La Joaqui.

Qué dijo un ex de Tuli Acosta sobre ella

Hasta hace pocos días, Tuli Acosta era conocida simplemente como la flamante ganadora del último Bailando por un Sueño, una artista versátil que, tras su consagración junto a Marcelo Tinelli, continuó su carrera con perfil más bajo. Sin embargo, desde la semana pasada su nombre quedó en el centro de la escena como la supuesta “tercera en discordia” entre Luck Ra y La Joaqui, quienes pusieron fin a su relación en medio de rumores. Aunque ella negó rotundamente esa versión, las especulaciones siguen dando vueltas.

La cordobesa está “oficialmente” soltera, pero como toda figura pública, su vida amorosa es conocida. Fue pareja del cantante Lit Killah y, antes de esa historia, mantuvo un vínculo conflictivo con el influencer y youtuber Okky, cuyo nombre real es Octavio Apogh. Cuando esa relación terminó, se desató un fuerte revuelo, especialmente en las redes sociales.

Tuli y Okky llegaron a ser dos referentes del mundo digital, aunque sus caminos tomaron rumbos distintos: mientras ella logró expandirse hacia otros espacios artísticos, él quedó más asociado a ese universo, envuelto en polémicas, acusaciones de maltrato animal y versiones que lo señalaban como problemático en sus vínculos personales.

Con Tuli nuevamente en el foco por la separación de Luck Ra y La Joaqui, Okky decidió romper el silencio y lanzó declaraciones sin filtro. “Me alegra que por fin se estén dando cuenta de quién es realmente esta mina”, comenzó diciendo.

“Yo sufrí muchísimo por todas las cosas que inventó de mí y terminé muy mal”, agregó, y luego fue más allá: “Es una persona mala y perversa, capaz de hacer lo que sea para su conveniencia, con miles de caretas y cero amor por nadie”.

Sus palabras desataron una ola de reacciones, muchas de ellas en su contra. Varios usuarios lo acusaron de querer “colgarse” del tema para ganar visibilidad y le pidieron que dejara de hacerlo. Ante la presión, Okky optó por borrar el posteo original, aunque las capturas ya circulaban y, como suele ocurrir, alguien se encargó de volver a subirlo.

Por el momento, ni Tuli ni su entorno respondieron públicamente al descargo del influencer, mientras la artista continúa enfocada en desmentir cualquier vínculo con la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui.

     

 

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