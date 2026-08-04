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Las reservas del Banco Central alcanzaron un nuevo récord en la gestión de Javier Milei

La autoridad monetaria adquirió US$ 28 millones este martes y llevó las reservas brutas a US$ 49.642 millones, el nivel más alto desde el inicio de la administración libertaria.

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La autoridad monetaria adquirió US$ 28 millones este martes y llevó las reservas brutas a US$ 49.642 millones

La autoridad monetaria adquirió US$ 28 millones este martes y llevó las reservas brutas a US$ 49.642 millones, el nivel más alto desde el inicio de la administración libertaria. (Foto: archivo)

El Banco Central de la República Argentina(BCRA) completó este martes su quinta rueda consecutiva con saldo comprador en el mercado cambiario y elevó las reservas internacionales a un nuevo máximo durante la gestión de Javier Milei. La entidad adquirió US$ 28 millones y las tenencias brutas cerraron la jornada en US$ 49.642 millones.

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La autoridad monetaria sumó otros US$34 millones en el mercado cambiario, (Foto: archivo)

Con ese resultado, el organismo superó el récord registrado el 7 de julio, cuando las reservas habían alcanzado los US$ 49.536 millones.

El incremento diario fue de US$ 266 millones. Además de las compras de divisas, la mejora estuvo impulsada por la revalorización de activos que integran las reservas, entre ellos el oro.

Compras sostenidas y acumulación de divisas

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, en enero de 2026, el BCRA acumuló US$ 13.373 millones a través de operaciones realizadas tanto dentro como fuera del mercado de cambios.

Durante los primeros siete meses del año, el ingreso de dólares estuvo impulsado por la liquidación de exportaciones de los sectores agropecuario, energético y minero. A eso se sumaron emisiones de deuda realizadas en el exterior por empresas y provincias argentinas, factores que permitieron a la autoridad monetaria captar una porción significativa de las divisas que ingresaron al mercado.

La dinámica de compras se mantuvo firme a pesar de una desaceleración registrada en junio. Durante ese mes, el BCRA redujo sus intervenciones mientras aumentó la demanda de dólares. En ese contexto, el tipo de cambio avanzó más de 5%, una variación superior a la inflación mensual, algo que no ocurría desde octubre de 2025.

Durante los primeros siete meses del año, el ingreso de dólares estuvo impulsado por la liquidación de exportaciones de los sectores agropecuario, energético y minero. (Foto: archivo)

Durante los primeros siete meses del año, el ingreso de dólares estuvo impulsado por la liquidación de exportaciones de los sectores agropecuario, energético y minero. (Foto: archivo)

Julio cerró con el mayor nivel de compras desde mayo

Las adquisiciones oficiales alcanzaron en julio los US$ 2.162 millones, por encima de los US$ 1.418 millones registrados en junio. Se trató además del volumen más elevado desde mayo, cuando el organismo había comprado US$ 2.596 millones.

La semana pasada, el Banco Central había interrumpido una secuencia de 135 jornadas consecutivas con saldo positivo en la compra de divisas. Esa racha se ubicó entre las tres más extensas de las últimas dos décadas y estuvo sostenida por el ingreso de dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias, mineras y energéticas, además de las colocaciones de deuda de empresas y gobiernos provinciales en mercados internacionales.

La meta de reservas para 2026 ya fue alcanzada

Con la acumulación registrada desde comienzos de año, el Banco Central ya alcanzó el objetivo de fortalecimiento de reservas previsto para 2026, que contemplaba una incorporación de entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones.

Durante el primer trimestre, uno de los principales desafíos para la entidad fue acompañar las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía. Para sostener el ritmo de compras de divisas, incrementó la emisión de pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de la liquidez excedente mediante colocaciones de deuda en moneda local. La estrategia buscó preservar la estabilidad cambiaria y contribuir al proceso de desaceleración inflacionaria.

En pocas palabras

  • Récord de Reservas: Las reservas del Banco Central superan los US$ 49.642 millones, máximo desde el inicio de la gestión.
  • Compras Sostenidas: La entidad adquirió US$ 28 millones, marcando la quinta rueda consecutiva con saldo comprador.
  • Superación de Metas: El BCRA ya alcanzó el objetivo de fortalecimiento de reservas previsto para 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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