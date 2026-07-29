El Banco Central retomó la compra de dólares y el dólar oficial cerró en baja

Durante julio, el Banco Central registró un promedio diario de compras de US$ 116 millones, por encima del promedio anual de US$ 97 millones. En el acumulado del mes, las adquisiciones alcanzaron los US$ 1.999 millones, frente a los US$ 1.418 millones registrados en junio.

El respaldo del FMI y la pausa en las compras

El paréntesis en las compras también se produjo después de las declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien sostuvo que la Argentina no tendría dificultades para cumplir con sus compromisos de deuda porque el Banco Central "continuará comprando reservas".

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que Georgieva transmitió una visión favorable sobre la situación económica argentina durante los encuentros que mantuvieron en Argentina.

Según el ministro, la titular del organismo consideró que el país se encuentra en una posición más sólida que otras economías para afrontar las turbulencias del escenario internacional. "Volvió a enfatizar que éramos uno de los países que mejor preparados estaba para la volatilidad que estamos viendo en el mundo", afirmó.

El dólar frenó la suba

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista cerró con una baja de $5 y terminó la jornada en $1.515 para la venta en la pizarra del Banco Nación.

El dólar oficial minorista cerró con una baja de $5 y terminó la jornada en $1.515 para la venta. (Foto: archivo)

Por su parte, el tipo de cambio mayorista retrocedió 0,1% y finalizó en $1.496, por debajo de los $1.500 y lejos del límite superior de la banda cambiaria, que actualmente se ubica en $1.842,4.