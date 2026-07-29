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El Banco Central retomó la compra de dólares y el dólar oficial cerró en baja

La autoridad monetaria compró US$ 36 millones y retomó la acumulación de divisas después de cortar una extensa racha de intervenciones. Las reservas superaron los US$ 49.200 millones, mientras que el dólar oficial retrocedió en la jornada.

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La autoridad monetaria compró US$ 36 millones y retomó la acumulación de divisas después de cortar una extensa racha de intervenciones. (Foto: archivo)

La autoridad monetaria compró US$ 36 millones y retomó la acumulación de divisas después de cortar una extensa racha de intervenciones. (Foto: archivo)

El Banco Central de la República Argentina(BCRA) volvió a comprar dólares y retomó la acumulación de reservas luego de interrumpir una racha de 135 jornadas consecutivas con intervenciones en el mercado cambiario. La entidad adquirió US$ 36 millones y cerró la jornada con un stock de reservas de US$ 13.164 millones.

Leé también El Banco Central compró USD 25 millones, las reservas superaron los USD 49.000 millones y extendió su racha positiva
El Banco Central alcanzó las 132 ruedas consecutivas comprando dólares. (Foto: archivo).

La reanudación de las compras marca el regreso del ciclo de acumulación de divisas que la autoridad monetaria había pausado el día anterior, cuando puso fin a una secuencia iniciada el 2 de enero.

Las reservas volvieron a crecer

Con la operación realizada durante la jornada, las reservas internacionales superaron los US$ 49.000 millones y finalizaron en US$ 49.200 millones, lo que representó un incremento diario de US$ 269 millones.

La evolución de las compras se mantiene dentro de las previsiones oficiales para 2026 y seguirá condicionada por factores como la demanda de dinero y la liquidez disponible en el mercado de cambios.

Durante julio, el Banco Central registró un promedio diario de compras de US$ 116 millones, por encima del promedio anual de US$ 97 millones. En el acumulado del mes, las adquisiciones alcanzaron los US$ 1.999 millones, frente a los US$ 1.418 millones registrados en junio.

El respaldo del FMI y la pausa en las compras

El paréntesis en las compras también se produjo después de las declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien sostuvo que la Argentina no tendría dificultades para cumplir con sus compromisos de deuda porque el Banco Central "continuará comprando reservas".

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que Georgieva transmitió una visión favorable sobre la situación económica argentina durante los encuentros que mantuvieron en Argentina.

Según el ministro, la titular del organismo consideró que el país se encuentra en una posición más sólida que otras economías para afrontar las turbulencias del escenario internacional. "Volvió a enfatizar que éramos uno de los países que mejor preparados estaba para la volatilidad que estamos viendo en el mundo", afirmó.

El dólar frenó la suba

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista cerró con una baja de $5 y terminó la jornada en $1.515 para la venta en la pizarra del Banco Nación.

El d&oacute;lar oficial minorista cerr&oacute; con una baja de $5 y termin&oacute; la jornada en $1.515 para la venta. (Foto: archivo)

El dólar oficial minorista cerró con una baja de $5 y terminó la jornada en $1.515 para la venta. (Foto: archivo)

Por su parte, el tipo de cambio mayorista retrocedió 0,1% y finalizó en $1.496, por debajo de los $1.500 y lejos del límite superior de la banda cambiaria, que actualmente se ubica en $1.842,4.

En pocas palabras

  • Banco Central: Retomó la compra de US$ 36 millones tras 135 ruedas de intervención, elevando las reservas.
  • Reservas: Superaron los US$ 49.000 millones, registrando un alza diaria de US$ 269 millones.
  • Dólar oficial: Cerró la jornada en $1.515 para la venta, mostrando una baja de $5 en la pizarra.
Resumen generado por Thinkindot AI
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