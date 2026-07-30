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El Banco Central compró más de U$S 2.000 millones en julio y acumuló más de U$S 13.000 millones en el año

La autoridad monetaria adquirió U$S 117 millones este jueves y extendió la acumulación de divisas. Las reservas cerraron la jornada en U$S 49.001 millones, aunque registraron una baja diaria.

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La autoridad monetaria adquirió U$S 117 millones este jueves y extendió la acumulación de divisas. (Foto: archivo)

La autoridad monetaria adquirió U$S 117 millones este jueves y extendió la acumulación de divisas. (Foto: archivo)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este jueves U$S 117 millones y superó los U$S 2.000 millones de adquisiciones en julio. Con esta operación, la autoridad monetaria acumuló más de U$S 13.200 millones en compras de divisas durante 2026.

Leé también El Banco Central compró USD 25 millones, las reservas superaron los USD 49.000 millones y extendió su racha positiva
El Banco Central alcanzó las 132 ruedas consecutivas comprando dólares. (Foto: archivo).

La operación se produjo en la previa de la presentación del proyecto oficial para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario y cambiario, la entidad incorporó U$S 13.281 millones a sus reservas.

Para 2026, el equipo económico estableció una meta de acumulación de entre U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones.

Menor intervención y presión sobre el dólar

Durante junio, la autoridad monetaria redujo su participación en el mercado para contener la presión sobre el tipo de cambio. En ese período, la demanda de divisas creció y el dólar mayorista avanzó más de 5%, una variación que superó la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

Las compras oficiales de junio alcanzaron los U$S 1.418 millones, por debajo de los U$S 2.596 millones registrados en mayo y apenas por encima del nivel de enero, que fue el más bajo del año.

En julio, las adquisiciones acumuladas llegaron a U$S 2.116 millones, por encima del total comprado durante el mes anterior.

Reservas y meta de acumulación

El Banco Central ya alcanzó la meta de acumulación de reservas prevista para 2026. Durante el primer trimestre, el principal desafío estuvo vinculado a las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

Al cierre de la jornada, las reservas internacionales del BCRA finalizaron en U$S 49.001 millones, con una caída diaria de U$S 199 millones.

La racha de compras del Banco Central

El martes pasado, el BCRA no realizó compra de divisas y marcó el final de una serie de 135 ruedas consecutivas con intervención compradora del Banco Central. La secuencia estuvo impulsada por el ingreso de dólares provenientes del agro, la minería, la energía y las emisiones de deuda realizadas por empresas y provincias en los mercados internacionales.

Entre enero y julio de 2026, el flujo de divisas aumentó por las liquidaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, junto con las colocaciones de deuda externa de compañías y gobiernos provinciales. Esos ingresos permitieron al Banco Central absorber parte de la oferta disponible en el mercado cambiario.

En pocas palabras

  • BCRA compró: La autoridad monetaria adquirió U$S 117 millones, superando los U$S 2.000 millones en julio.
  • Acumulación de reservas: Las reservas finalizaron en U$S 49.001 millones, aunque registraron una baja diaria.
  • Meta cumplida: El Banco Central alcanzó la meta de acumulación de reservas prevista para 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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