El Banco Central compró más de U$S 2.000 millones en julio y acumuló más de U$S 13.000 millones en el año

Las compras oficiales de junio alcanzaron los U$S 1.418 millones, por debajo de los U$S 2.596 millones registrados en mayo y apenas por encima del nivel de enero, que fue el más bajo del año.

En julio, las adquisiciones acumuladas llegaron a U$S 2.116 millones, por encima del total comprado durante el mes anterior.

Reservas y meta de acumulación

El Banco Central ya alcanzó la meta de acumulación de reservas prevista para 2026. Durante el primer trimestre, el principal desafío estuvo vinculado a las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

Al cierre de la jornada, las reservas internacionales del BCRA finalizaron en U$S 49.001 millones, con una caída diaria de U$S 199 millones.

La racha de compras del Banco Central

El martes pasado, el BCRA no realizó compra de divisas y marcó el final de una serie de 135 ruedas consecutivas con intervención compradora del Banco Central. La secuencia estuvo impulsada por el ingreso de dólares provenientes del agro, la minería, la energía y las emisiones de deuda realizadas por empresas y provincias en los mercados internacionales.

Entre enero y julio de 2026, el flujo de divisas aumentó por las liquidaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, junto con las colocaciones de deuda externa de compañías y gobiernos provinciales. Esos ingresos permitieron al Banco Central absorber parte de la oferta disponible en el mercado cambiario.