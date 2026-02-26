En vivo Radio La Red
Economía
Aumentos
Alquileres
A PARTIR DEL DOMINGO

Los siete aumentos que llegan en marzo en alquileres, prepagas, transporte público, peajes, subtes, colegios y telefonía

Alquileres, transporte, prepagas, cuotas escolares, peajes, subte y telefonía tendrán subas desde los primeros días del mes y sumarán tensión al costo de vida.

Uno por uno, los aumentos que impactan desde marzo: colegios privados, transporte, peajes y más

El tercer mes del año llega con subas en alquileres, cuotas de medicina privada, transporte público, peajes, subte, telefonía y aranceles escolares, entre otros rubros que presionarán sobre el nivel general de precios.

aumentos

Prepagas

Las compañías del sector notificaron a sus afiliados que las cuotas tendrán este mes ajustes de entre 2,9% y 3,2%, con aumentos que también alcanzan a los copagos. Los usuarios pueden revisar condiciones y valores mediante la plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que permite comparar planes y prestadores.

Alquileres

Los contratos todavía regidos por la derogada ley tendrán en marzo una actualización del 33,80%, menor a las registradas en meses previos. El índice ICL viene desacelerándose desde mediados del año pasado: en enero marcó 36,39% y en febrero 34,6%.

Colegios privados

Las cuotas de los establecimientos con aporte estatal subirán 6% en Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires rige un aumento previo de 3% autorizado en diciembre, aunque los gremios esperan negociar una actualización más alta.

Colectivos bonaerenses

Desde el 1 de marzo las líneas provinciales aumentan 4,9%. El boleto mínimo pasará a $718,68 y el tramo más largo alcanzará $924.

  • El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $685,11 a $718,68;
  • Tramo de 3 a 6 km: de $763,28 a $800;
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $822 a $862,27;
  • Viajes de 12 a 27 km: $924.

Colectivos del AMBA

Las líneas nacionales que circulan en el Área Metropolitana aplicarán una suba desde el 16 de marzo. El mínimo será $700 con tarjeta registrada y $1.113 sin nominalizar, con escalas crecientes según distancia.

  • 0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1113
  • 3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1239,85
  • 6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1335,38
  • 12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1430,98
  • Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1525,94

Colectivos porteños

Las 31 líneas bajo jurisdicción porteña tendrán un alza de 5,1%. El esquema de actualización mensual se calcula con el IPC que publica el INDEC más un 2% adicional.

  • El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $683,26.
  • Recorrido de 3 a 6 km: $759,22.
  • Recorrido de 6 a 12 km: $817,72.
  • Recorrido de 12 a 27 km: $876,28.

Subte

El pasaje en la red porteña sube 3,25% y pasa de $1320 a $1363. Sin tarjeta registrada costará $1466,52.

Peajes en la Ciudad

Las tarifas viales también se actualizan con la fórmula IPC + 2%. Los autos pagarán $1300 en horario normal y $1500 en hora pico, con valores mayores según cantidad de ejes.

  • Motocicletas: $650 (y $750 en hora pico).
  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1300 (y $1500 en hora pico).
  • Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2600 (y $3000 en hora pico).
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2600 (y $3000 en hora pico).
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3900 (y $4500 en hora pico).
  • Vehículos de 5 o 6 ejes: $5200 (y $6000 en hora pico).
  • Vehículos de más de 6 ejes: $6500 (y $7500 en hora pico).

Telefonía

Las operadoras comenzaron a avisar a sus clientes que aplicarán un incremento cercano al 3% en los primeros días del mes, dependiendo del servicio contratado.

