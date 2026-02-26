Los siete aumentos que llegan en marzo en alquileres, prepagas, transporte público, peajes, subtes, colegios y telefonía

Alquileres

Los contratos todavía regidos por la derogada ley tendrán en marzo una actualización del 33,80%, menor a las registradas en meses previos. El índice ICL viene desacelerándose desde mediados del año pasado: en enero marcó 36,39% y en febrero 34,6%.





Colegios privados

Las cuotas de los establecimientos con aporte estatal subirán 6% en Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires rige un aumento previo de 3% autorizado en diciembre, aunque los gremios esperan negociar una actualización más alta.





Colectivos bonaerenses

Desde el 1 de marzo las líneas provinciales aumentan 4,9%. El boleto mínimo pasará a $718,68 y el tramo más largo alcanzará $924.



El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $685,11 a $718,68 ;

; Tramo de 3 a 6 km: de $763,28 a $800 ;

; Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $822 a $862,27 ;

; Viajes de 12 a 27 km: $924.





Colectivos del AMBA

Las líneas nacionales que circulan en el Área Metropolitana aplicarán una suba desde el 16 de marzo. El mínimo será $700 con tarjeta registrada y $1.113 sin nominalizar, con escalas crecientes según distancia.

0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1113

| sin SUBE registrada: $1113 3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1239,85

| sin SUBE registrada: $1239,85 6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1335,38

| sin SUBE registrada: $1335,38 12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1430,98

| sin SUBE registrada: $1430,98 Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1525,94

Colectivos porteños

Las 31 líneas bajo jurisdicción porteña tendrán un alza de 5,1%. El esquema de actualización mensual se calcula con el IPC que publica el INDEC más un 2% adicional.

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $683,26.

Recorrido de 3 a 6 km: $759,22.

Recorrido de 6 a 12 km: $817,72.

Recorrido de 12 a 27 km: $876,28.





Subte

El pasaje en la red porteña sube 3,25% y pasa de $1320 a $1363. Sin tarjeta registrada costará $1466,52.





Peajes en la Ciudad

Las tarifas viales también se actualizan con la fórmula IPC + 2%. Los autos pagarán $1300 en horario normal y $1500 en hora pico, con valores mayores según cantidad de ejes.

Motocicletas: $650 (y $750 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1300 (y $ 1500 en hora pico).

(y $ en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2600 (y $3000 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2600 (y $3000 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3900 (y $4500 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de 5 o 6 ejes: $5200 (y $6000 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de más de 6 ejes: $6500 (y $7500 en hora pico).





Telefonía

Las operadoras comenzaron a avisar a sus clientes que aplicarán un incremento cercano al 3% en los primeros días del mes, dependiendo del servicio contratado.