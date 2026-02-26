Los siete aumentos que llegan en marzo en alquileres, prepagas, transporte público, peajes, subtes, colegios y telefonía

Marzo arranca con al menos siete incrementos ya confirmados que impactarán de lleno en el presupuesto familiar durante el inicio de 2026.
Alquileres, transporte, prepagas, cuotas escolares, peajes, subte y telefonía tendrán subas desde los primeros días del mes y sumarán tensión al costo de vida.
El tercer mes del año llega con subas en alquileres, cuotas de medicina privada, transporte público, peajes, subte, telefonía y aranceles escolares, entre otros rubros que presionarán sobre el nivel general de precios.
Las compañías del sector notificaron a sus afiliados que las cuotas tendrán este mes ajustes de entre 2,9% y 3,2%, con aumentos que también alcanzan a los copagos. Los usuarios pueden revisar condiciones y valores mediante la plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que permite comparar planes y prestadores.
Los contratos todavía regidos por la derogada ley tendrán en marzo una actualización del 33,80%, menor a las registradas en meses previos. El índice ICL viene desacelerándose desde mediados del año pasado: en enero marcó 36,39% y en febrero 34,6%.
Las cuotas de los establecimientos con aporte estatal subirán 6% en Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires rige un aumento previo de 3% autorizado en diciembre, aunque los gremios esperan negociar una actualización más alta.
Desde el 1 de marzo las líneas provinciales aumentan 4,9%. El boleto mínimo pasará a $718,68 y el tramo más largo alcanzará $924.
Las líneas nacionales que circulan en el Área Metropolitana aplicarán una suba desde el 16 de marzo. El mínimo será $700 con tarjeta registrada y $1.113 sin nominalizar, con escalas crecientes según distancia.
Las 31 líneas bajo jurisdicción porteña tendrán un alza de 5,1%. El esquema de actualización mensual se calcula con el IPC que publica el INDEC más un 2% adicional.
El pasaje en la red porteña sube 3,25% y pasa de $1320 a $1363. Sin tarjeta registrada costará $1466,52.
Las tarifas viales también se actualizan con la fórmula IPC + 2%. Los autos pagarán $1300 en horario normal y $1500 en hora pico, con valores mayores según cantidad de ejes.
Las operadoras comenzaron a avisar a sus clientes que aplicarán un incremento cercano al 3% en los primeros días del mes, dependiendo del servicio contratado.