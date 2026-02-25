Supermercados cerraron el año con una suba del consumo del 2% pero en los mayoristas hubo un retroceso de 6,8%

Supermercados

En lo que respecta al desempeño mensual, los resultados también son mixtos porque seis meses del año hubo crecimiento mientras en los otros seis hubo caída del consumo. Diciembre marcó una fuerte recomposición de 2,7%, después de la caída más grande del año en noviembre (-3,8%). Octubre había tenido una expansión, del 1,6%, y agosto del 0,2%.

Por su parte, el acumulado de enero a diciembre presentó una variación creciente de 2% respecto a igual período de 2024.





El consumo en los autoservicios mayoristas

Por el lado de las ventas en los autoservicios en diciembre, el índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 2,1% respecto al año anterior.El cotejo anual representa además la primera vez en el año donde el índice dio en positivo.

El acumulado enero-diciembre de 2025 presenta una caída de 6,8% respecto a igual período de 2024.

Autoservicios mayoristas

Mientras que el índice de la serie desestacionalizada mostró una disminución de 0,5% respecto al mes anterior. En ese sentido, la caída cortó una racha de dos meses en positivo después de que noviembre haya marcado un 1,1% y octubre un 7,5% con el mejor desempeño mensual del año.

La encuesta de centros de compras

Las ventas totales a precios corrientes en diciembre de 2025 relevadas en la encuesta alcanzaron un total de $875.044,4 millones, lo que representó un incremento de 16,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Centro de compras

Las ventas totales a precios constantes, en diciembre de 2025, alcanzaron un total de 10.009,5 millones de pesos, lo que representó una caída de 2,4% respecto al mismo mes del año anterior.