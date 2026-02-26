El dólar subió por tercera jornada al hilo y se mantiene por encima de los $1.400

Tras varias ruedas en baja, el dólar oficial y el resto de las cotizaciones cambiarias retomaron la tendencia alcista y volvieron a ubicarse apenas por encima de los $1.400.
La divisa encadenó su tercera alza, mientras las acciones argentinas en Wall Street bajaron y el riesgo país subió por encima de los 550 puntos.
Tras varias ruedas en baja, el dólar oficial y el resto de las cotizaciones cambiarias retomaron la tendencia alcista y volvieron a ubicarse apenas por encima de los $1.400.
En la jornada más reciente, el tipo de cambio minorista subió 0,7% y cerró en $1.425, lo que representó su tercera jornada en alza. El mayorista avanzó 1,1% hasta $1.406, mientras que las paridades financieras promediaron un alza de 0,9%, con el MEP en $1.435 y el contado con liquidación en $1.480.
La jornada de este jueves se caracterizó por una marcada caída en el volumen operado, que totalizó USD 213,1 millones, menos de la mitad de los USD 495,9 millones registrados el miércoles.
Las subas se dieron después de conocerse el resultado de la última licitación del Tesoro, en la que no se adjudicaron instrumentos a tasa fija y se liberó liquidez en pesos.
La decisión del Gobierno de no validar instrumentos a tasa fija en la última licitación del Tesoro tuvo impacto inmediato en el mercado: aumentó la liquidez en pesos y el tipo de cambio reaccionó al alza.
En este contexto, la caución en moneda local a un día se ubica en 17,9% TNA. Operadores financieros explicaron que, al no ofrecerse títulos a tasa fija, disminuyó la capacidad de absorber pesos, lo que presionó a la baja las tasas de corto plazo y, al mismo tiempo, impulsó una mayor búsqueda de cobertura en dólares.
En paralelo, los bonos y las acciones locales operaban en terreno negativo este jueves, mientras el riesgo país volvía a superar los 550 puntos.
Promediando la tarde, los títulos soberanos caían 0,2% en el exterior, movimiento que empujaba el indicador de riesgo 11 unidades hacia arriba hasta los 556 puntos, su nivel más alto desde el 21 de enero.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street también registraban mayoría de descensos, liderados por los bancos. Las acciones de Banco Macro retrocedían más de 7% en Nueva York, seguidas por las de Grupo Supervielle, que caían 5,5%.
En la plaza local, el índice S&P Merval bajaba 1,7% en pesos y 2,6% medido en dólares al tipo de cambio contado con liquidación.