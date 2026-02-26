El dólar subió por tercera jornada al hilo y se mantiene por encima de los $1.400

La decisión del Gobierno de no validar instrumentos a tasa fija en la última licitación del Tesoro tuvo impacto inmediato en el mercado: aumentó la liquidez en pesos y el tipo de cambio reaccionó al alza.

En este contexto, la caución en moneda local a un día se ubica en 17,9% TNA. Operadores financieros explicaron que, al no ofrecerse títulos a tasa fija, disminuyó la capacidad de absorber pesos, lo que presionó a la baja las tasas de corto plazo y, al mismo tiempo, impulsó una mayor búsqueda de cobertura en dólares.

En paralelo, los bonos y las acciones locales operaban en terreno negativo este jueves, mientras el riesgo país volvía a superar los 550 puntos.

Promediando la tarde, los títulos soberanos caían 0,2% en el exterior, movimiento que empujaba el indicador de riesgo 11 unidades hacia arriba hasta los 556 puntos, su nivel más alto desde el 21 de enero.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street también registraban mayoría de descensos, liderados por los bancos. Las acciones de Banco Macro retrocedían más de 7% en Nueva York, seguidas por las de Grupo Supervielle, que caían 5,5%.

En la plaza local, el índice S&P Merval bajaba 1,7% en pesos y 2,6% medido en dólares al tipo de cambio contado con liquidación.