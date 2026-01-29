Transporte, alquileres y servicios: uno por uno, todos los aumentos que empiezan a regir en febrero

Cuánto es el aumento del subte

En el caso del subte, el pasaje aumentará de $1.260 a $1.320. “La actualización de tarifa busca garantizar la sostenibilidad del servicio, teniendo en cuenta que los costos aumentaron un 84,85% desde el último cálculo en diciembre de 2023 hasta septiembre 2024, y se apunta a recuperar gradualmente los niveles de cobertura tradicionales (y, por ende, reducir el subsidio)”, destacó el gobierno de Jorge Macri.

El caso del agua

Otro servicio que tendrá modificaciones es el de agua y cloacas. Los usuarios de AySA en la Ciudad y el conurbano bonaerense afrontarán un incremento del 4%. Así, las facturas rondarán los $23.138 para el nivel zonal bajo, $28.797 para el zonal medio y $31.709 para el zonal alto, con un promedio cercano a los $26.900.

Cuánto aumentan los alquileres

En materia de vivienda, los contratos que continúan bajo el esquema de la derogada Ley de Alquileres registrarán en febrero una actualización del 34,6%. El Índice de Contratos de Locación viene mostrando una desaceleración en los últimos meses, luego de haber marcado 50,3% en septiembre, 46,1% en octubre, 38% en noviembre y 28,67% en diciembre.

Medicina prepaga

Las empresas de medicina prepaga, por su parte, informaron a sus afiliados que las cuotas subirán 2,8%, porcentaje que también se trasladará a los copagos. Los usuarios pueden verificar los detalles de sus planes y compararlos a través de la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Cuánto aumentarán los planes de medicina prepaga a partir de agosto

Celular e internet

Por último, las compañías de cable y telefonía comenzaron a notificar nuevos ajustes que se aplicarán desde los primeros días del mes, con aumentos que oscilarán entre 2,8% y 3,5%, según el servicio y la operadora.