Transporte, alquileres y servicios: uno por uno, todos los aumentos que empiezan a regir en febrero

En la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas de colectivos y subte se incrementarán un 4,8%, de acuerdo a lo informado por el gobierno porteño. Además, se estableció un esquema de actualización mensual que tomará como referencia el IPC del Instituto nacional de Estadística y Censos (Indec) más un adicional del 2% sobre la tarifa previa.
Con este ajuste, el boleto mínimo de las 31 líneas de colectivos que circulan únicamente dentro de CABA pasará de $620,07 a $650,11 para quienes cuenten con SUBE registrada. Los valores para los demás tramos quedarán en $722,38 para recorridos de 3 a 6 kilómetros; $778,04 para viajes de 6 a 12 kilómetros, y $833,76 para trayectos de 12 a 27 kilómetros.
Cuánto es el aumento del subte
En el caso del subte, el pasaje aumentará de $1.260 a $1.320. “La actualización de tarifa busca garantizar la sostenibilidad del servicio, teniendo en cuenta que los costos aumentaron un 84,85% desde el último cálculo en diciembre de 2023 hasta septiembre 2024, y se apunta a recuperar gradualmente los niveles de cobertura tradicionales (y, por ende, reducir el subsidio)”, destacó el gobierno de Jorge Macri.
El caso del agua
Otro servicio que tendrá modificaciones es el de agua y cloacas. Los usuarios de AySA en la Ciudad y el conurbano bonaerense afrontarán un incremento del 4%. Así, las facturas rondarán los $23.138 para el nivel zonal bajo, $28.797 para el zonal medio y $31.709 para el zonal alto, con un promedio cercano a los $26.900.
Cuánto aumentan los alquileres
En materia de vivienda, los contratos que continúan bajo el esquema de la derogada Ley de Alquileres registrarán en febrero una actualización del 34,6%. El Índice de Contratos de Locación viene mostrando una desaceleración en los últimos meses, luego de haber marcado 50,3% en septiembre, 46,1% en octubre, 38% en noviembre y 28,67% en diciembre.
Medicina prepaga
Las empresas de medicina prepaga, por su parte, informaron a sus afiliados que las cuotas subirán 2,8%, porcentaje que también se trasladará a los copagos. Los usuarios pueden verificar los detalles de sus planes y compararlos a través de la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Celular e internet
Por último, las compañías de cable y telefonía comenzaron a notificar nuevos ajustes que se aplicarán desde los primeros días del mes, con aumentos que oscilarán entre 2,8% y 3,5%, según el servicio y la operadora.