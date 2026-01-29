En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Transporte
Alquileres
CINCO SUBAS CONFIRMADAS

Transporte, alquileres y servicios: uno por uno, todos los aumentos que empiezan a regir en febrero

Colectivos, subte, agua, medicina prepaga, cable y telefonía tendrán subas desde los primeros días del mes, con ajustes que impactarán en la inflación.

Transporte, alquileres y servicios: uno por uno, todos los aumentos que empiezan a regir en febrero

Febrero arrancará con un conjunto de nuevos de aumentos en servicios y gastos esenciales que volverán a impactar de lleno en el presupuesto de los hogares. Alquileres, transporte público, prepagas, agua, cable, telefonía y combustibles encabezan la lista de rubros que tendrán subas confirmadas desde los primeros días del mes.

Leé también ANSES confirmó un aumento para jubilados en febrero 2026
ANSES confirmó un aumento para jubilados en febrero 2026

En la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas de colectivos y subte se incrementarán un 4,8%, de acuerdo a lo informado por el gobierno porteño. Además, se estableció un esquema de actualización mensual que tomará como referencia el IPC del Instituto nacional de Estadística y Censos (Indec) más un adicional del 2% sobre la tarifa previa.

Con este ajuste, el boleto mínimo de las 31 líneas de colectivos que circulan únicamente dentro de CABA pasará de $620,07 a $650,11 para quienes cuenten con SUBE registrada. Los valores para los demás tramos quedarán en $722,38 para recorridos de 3 a 6 kilómetros; $778,04 para viajes de 6 a 12 kilómetros, y $833,76 para trayectos de 12 a 27 kilómetros.

Cuánto es el aumento del subte

En el caso del subte, el pasaje aumentará de $1.260 a $1.320. “La actualización de tarifa busca garantizar la sostenibilidad del servicio, teniendo en cuenta que los costos aumentaron un 84,85% desde el último cálculo en diciembre de 2023 hasta septiembre 2024, y se apunta a recuperar gradualmente los niveles de cobertura tradicionales (y, por ende, reducir el subsidio)”, destacó el gobierno de Jorge Macri.

subte b

El caso del agua

Otro servicio que tendrá modificaciones es el de agua y cloacas. Los usuarios de AySA en la Ciudad y el conurbano bonaerense afrontarán un incremento del 4%. Así, las facturas rondarán los $23.138 para el nivel zonal bajo, $28.797 para el zonal medio y $31.709 para el zonal alto, con un promedio cercano a los $26.900.

aysa-aumentos-tarifa.social.subsidioi.jpg

Cuánto aumentan los alquileres

En materia de vivienda, los contratos que continúan bajo el esquema de la derogada Ley de Alquileres registrarán en febrero una actualización del 34,6%. El Índice de Contratos de Locación viene mostrando una desaceleración en los últimos meses, luego de haber marcado 50,3% en septiembre, 46,1% en octubre, 38% en noviembre y 28,67% en diciembre.

alquileres-jpg..webp

Medicina prepaga

Las empresas de medicina prepaga, por su parte, informaron a sus afiliados que las cuotas subirán 2,8%, porcentaje que también se trasladará a los copagos. Los usuarios pueden verificar los detalles de sus planes y compararlos a través de la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Medicina prepaga.jpg
Cuánto aumentarán los planes de medicina prepaga a partir de agosto

Cuánto aumentarán los planes de medicina prepaga a partir de agosto

Celular e internet

Por último, las compañías de cable y telefonía comenzaron a notificar nuevos ajustes que se aplicarán desde los primeros días del mes, con aumentos que oscilarán entre 2,8% y 3,5%, según el servicio y la operadora.

Celular, Telefonía y Cable.jpg

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Transporte Alquileres Servicios Aumentos Febrero
Notas relacionadas
Aumentos de ANSES en febrero: cómo quedan la AUH y la Tarjeta Alimentar
Jorge Macri enviará un proyecto de ley para evitar que el aumento de las patentes supere la inflación
Caso Bastian: inhabilitaron a los dos conductores luego de dar positivo en el test de alcoholemia
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar