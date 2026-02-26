Revelaron detalles tremendos sobre la salud de Divina Gloria y peligra su vuelta a Gran Hermano

La observación abrió un nuevo interrogante sobre cuándo comenzaron los síntomas y si ya se habían manifestado durante su participación en el reality.

Por su parte, Ángel de Brito sumó un antecedente clave ocurrido hace pocos meses: “Refiere a un evento similar ocurrido el 24 de diciembre, en Navidad, más leve”. Con el informe médico en mano, el conductor amplió: “En el laboratorio encuentran algunas situaciones que van a retrasar su vuelta que son de su privacidad; paciente en buen estado general en seguimiento con servicio de neurología; o sea no es una estupidez lo que tuvo”.

Mientras Divina Gloria continúa internada en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro, la producción de Gran Hermano Generación Dorada evalúa los pasos a seguir. Por ahora, su regreso a la casa más famosa del país quedó en duda y todo dependerá de su evolución en los próximos días.

Embed

¿Emanuel Di Gioia anticipó la salida de Divina Gloria de Gran Hermano?

La salida momentánea de Divina Gloria de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por motivos de salud no solo generó preocupación, sino que también reavivó un video que empezó a circular con fuerza en redes. En esas imágenes, Emanuel Di Gioia hacía una fuerte predicción sobre el futuro de la actriz dentro del reality.

La conversación se dio durante una charla con Eduardo Carrera, apenas un día antes de que Divina abandonara la casa para realizarse estudios médicos. Sin vueltas, el participante lanzó: “Divina no dura una semana”.

Convencido de su intuición, redobló la apuesta: “Sí, va a ser la primera en irse. Creo que se va a ir primero si se sigue sintiendo mal”.

En ese mismo intercambio, Emanuel también incluyó a Andrea del Boca en su análisis del juego: “Ella también se va. Haceme caso en lo que te digo. Divina no pertenece a esto, la está remando con todo lo que puede, no pertenece a esto”.

“Yo a Andrea la quiero”, respondió Eduardo. Pero Di Gioia mantuvo su postura: “Yo también la quiero, pero no va a aguantar”.

Sobre el estado anímico y físico de Divina, Ema fue todavía más directo: “Divina no va a aguantar porque está rota. Recién yo estuve hablando con ella y me dijo ‘estoy cansada de los tacos, de los pelos’. Un día pasó”.

“Está grande”, le devolvió Eduardo.

Con el correr de las horas y tras conocerse la internación de la actriz, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si Emanuel simplemente estaba analizando el juego… o si realmente había anticipado lo que terminaría ocurriendo.