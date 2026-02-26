Revelaron detalles tremendos sobre la salud de Divina Gloria y peligra su vuelta a Gran Hermano

La salud de Divina Gloria encendió todas las alarmas en las últimas horas y su continuidad en Gran Hermano Generación Dorada quedó en suspenso. Este jueves, en LAM (América TV), revelaron información clínica que generó fuerte preocupación.
En LAM (América TV) dieron a conocer un delicado parte médico sobre Divina Gloria que encendió todas las alarmas. Su estado de salud generó máxima preocupación y, por estas horas, su regreso a Gran Hermano Generación Dorada es una verdadera incógnita.
En principio, Pilar Smith fue quien dio el primer parte detallado sobre el cuadro que atraviesa la participante. “Está en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro ingresó ayer directamente a terapia intensiva con diagnóstico de parálisis del nervio motor, estuvo ahí hasta este mediodía y de ahí la pasaron a sala común. Puede recibir visitas pero restringidas. Tiene un cuadro de diabetes e hipertensión que afecta la movilidad ocular provocando párpado caído, visión doble y o a veces, una pupila dilatada. Pasó a sala general, está fuera de peligro pero se va a quedar seguramente entre dos o tres días más en este sanatorio de zona norte”, informó en vivo.
El testimonio dejó en claro que, si bien está fuera de peligro, el cuadro no fue menor y requiere seguimiento médico, especialmente por sus antecedentes de diabetes e hipertensión.
Quien también aportó su mirada fue Denise Dumas, que trabajó con ella años atrás y notó un cambio físico que la impactó. “Vos sabés que a mi me impresionó cuando ella entra a nominar, yo trabajé con Divina Gloria, hice una temporada de verano en Mar del Plata con Anibal Pachano y no recordaba que tenía los ojos como desviados y cuando ella nomina ayer estaba con los ojos como muy perdidos muy chiquitos y por lo que describen se ve que le influyó en la vista”.
La observación abrió un nuevo interrogante sobre cuándo comenzaron los síntomas y si ya se habían manifestado durante su participación en el reality.
Por su parte, Ángel de Brito sumó un antecedente clave ocurrido hace pocos meses: “Refiere a un evento similar ocurrido el 24 de diciembre, en Navidad, más leve”. Con el informe médico en mano, el conductor amplió: “En el laboratorio encuentran algunas situaciones que van a retrasar su vuelta que son de su privacidad; paciente en buen estado general en seguimiento con servicio de neurología; o sea no es una estupidez lo que tuvo”.
Mientras Divina Gloria continúa internada en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro, la producción de Gran Hermano Generación Dorada evalúa los pasos a seguir. Por ahora, su regreso a la casa más famosa del país quedó en duda y todo dependerá de su evolución en los próximos días.
La salida momentánea de Divina Gloria de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por motivos de salud no solo generó preocupación, sino que también reavivó un video que empezó a circular con fuerza en redes. En esas imágenes, Emanuel Di Gioia hacía una fuerte predicción sobre el futuro de la actriz dentro del reality.
La conversación se dio durante una charla con Eduardo Carrera, apenas un día antes de que Divina abandonara la casa para realizarse estudios médicos. Sin vueltas, el participante lanzó: “Divina no dura una semana”.
Convencido de su intuición, redobló la apuesta: “Sí, va a ser la primera en irse. Creo que se va a ir primero si se sigue sintiendo mal”.
En ese mismo intercambio, Emanuel también incluyó a Andrea del Boca en su análisis del juego: “Ella también se va. Haceme caso en lo que te digo. Divina no pertenece a esto, la está remando con todo lo que puede, no pertenece a esto”.
“Yo a Andrea la quiero”, respondió Eduardo. Pero Di Gioia mantuvo su postura: “Yo también la quiero, pero no va a aguantar”.
Sobre el estado anímico y físico de Divina, Ema fue todavía más directo: “Divina no va a aguantar porque está rota. Recién yo estuve hablando con ella y me dijo ‘estoy cansada de los tacos, de los pelos’. Un día pasó”.
“Está grande”, le devolvió Eduardo.
Con el correr de las horas y tras conocerse la internación de la actriz, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si Emanuel simplemente estaba analizando el juego… o si realmente había anticipado lo que terminaría ocurriendo.