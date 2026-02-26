Uno por uno, los aumentos que llegan en marzo: colegios, transporte, telefonía, peajes y más
Desde el 1° de marzo habrá incrementos en cuotas de alquileres, colectivos, subte, peajes, colegios privados, telefonía y prepagas. Algunos ajustes superan el 30% y otros se actualizarán por inflación más un adicional.
Marzo arranca con nuevos aumentos que impactará en los gastos fijos de los hogares. Alquileres, prepagas, transporte público, peajes, cuotas escolares y servicios de telefonía aplicarán ajustes que se sumarán al índice general de precios en el inicio del segundo mes del año.
Alquileres: contratos bajo la vieja ley suben 33,8%
Los contratos que todavía se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán en marzo un incremento del 33,8%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL).
El indicador muestra una desaceleración respecto de meses anteriores: en enero el ajuste fue de 36,39% y en febrero de 34,6%.
Colegios privados: hasta 6% en CABA
Las cuotas de los colegios privados con subvención estatal en la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 6%.
En la Provincia de Buenos Aires, el último ajuste autorizado fue de 3% en diciembre, aunque los gremios buscan una actualización que se acerque a la aplicada en territorio porteño.
Colectivos en Provincia de Buenos Aires: 4,9%
Desde el 1° de marzo, las líneas provinciales (numeradas del 200 en adelante) aumentarán 4,9%.
El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $685,11 a $718,68;
Tramo de 3 a 6 km: de $763,28 a $800;
Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $822 a $862,27;
Colectivos del AMBA: suben el 16 de marzo
Las líneas de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires aplicarán un aumento desde el 16 de marzo.
0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1113
3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1239,85
6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1335,38
12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1430,98
Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1525,94
Colectivos y subte en CABA
En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos subirán 5,1%. El esquema de actualización mensual se calcula en base al IPC informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) más un 2% adicional.
Los nuevos valores para viajar en las 31 líneas -para quienes tengan SUBE registrada- que circulan en el territorio porteño serían los siguientes:
El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $683,26.
Recorrido de 3 a 6 km: $759,22.
Recorrido de 6 a 12 km: $817,72.
Recorrido de 12 a 27 km: $876,28.
El subte también aumentará 3,25%: el pasaje pasará a costar $1363 con SUBE registrada.
Peajes: nuevos valores según tipo de vehículo
Las tarifas de peajes en CABA también se actualizarán bajo el mismo esquema (IPC + 2%). Para autos de hasta dos ejes, el valor será de $1300 y $1500 en hora pico. En el caso de vehículos pesados, los montos pueden superar los $6000.
Motocicletas: $650 (y $750 en hora pico).
Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1300 (y $1500 en hora pico).
Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2600 (y $3000 en hora pico).
Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2600 (y $3000 en hora pico).
Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3900 (y $4500 en hora pico).
Vehículos de 5 o 6 ejes: $5200 (y $6000 en hora pico).
Vehículos de más de 6 ejes: $6500 (y $7500 en hora pico).
Telefonía: subas del 3%
Las empresas de telefonía móvil y fija comenzaron a notificar a sus clientes un nuevo ajuste cercano al 3%, dependiendo del plan y la operadora.
Prepagas: subas de hasta 3,2%
Las empresas de medicina prepaga informaron incrementos en sus cuotas que rondarán entre el 2,9% y el 3,2%, dependiendo del plan y la compañía. El ajuste también alcanzará a los copagos.
Los afiliados pueden consultar y comparar planes, valores y cartillas a través de la plataforma oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud.