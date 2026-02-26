En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Aumentos
marzo
Subas

Uno por uno, los aumentos que llegan en marzo: colegios, transporte, telefonía, peajes y más

Desde el 1° de marzo habrá incrementos en cuotas de alquileres, colectivos, subte, peajes, colegios privados, telefonía y prepagas. Algunos ajustes superan el 30% y otros se actualizarán por inflación más un adicional.

Uno por uno

Uno por uno, los aumentos que impactan desde marzo: colegios privados, transporte, peajes y más

Marzo arranca con nuevos aumentos que impactará en los gastos fijos de los hogares. Alquileres, prepagas, transporte público, peajes, cuotas escolares y servicios de telefonía aplicarán ajustes que se sumarán al índice general de precios en el inicio del segundo mes del año.

Leé también AUH y Tarjeta Alimentar en marzo: cuánto vas a cobrar con el nuevo aumento
AUH y Tarjeta Alimentar en marzo: cuánto vas a cobrar con el nuevo aumento
aumentos.png

Alquileres: contratos bajo la vieja ley suben 33,8%

Los contratos que todavía se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán en marzo un incremento del 33,8%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL).

El indicador muestra una desaceleración respecto de meses anteriores: en enero el ajuste fue de 36,39% y en febrero de 34,6%.

alquileres ley.jpg

Colegios privados: hasta 6% en CABA

Las cuotas de los colegios privados con subvención estatal en la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 6%.

En la Provincia de Buenos Aires, el último ajuste autorizado fue de 3% en diciembre, aunque los gremios buscan una actualización que se acerque a la aplicada en territorio porteño.

Colectivos en Provincia de Buenos Aires: 4,9%

Desde el 1° de marzo, las líneas provinciales (numeradas del 200 en adelante) aumentarán 4,9%.

  • El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $685,11 a $718,68;
  • Tramo de 3 a 6 km: de $763,28 a $800;
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $822 a $862,27;

Colectivos del AMBA: suben el 16 de marzo

Las líneas de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires aplicarán un aumento desde el 16 de marzo.

  • 0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1113
  • 3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1239,85
  • 6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1335,38
  • 12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1430,98
  • Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1525,94
SUBE

Colectivos y subte en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos subirán 5,1%. El esquema de actualización mensual se calcula en base al IPC informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) más un 2% adicional.

Los nuevos valores para viajar en las 31 líneas -para quienes tengan SUBE registrada- que circulan en el territorio porteño serían los siguientes:

  • El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $683,26.
  • Recorrido de 3 a 6 km: $759,22.
  • Recorrido de 6 a 12 km: $817,72.
  • Recorrido de 12 a 27 km: $876,28.

El subte también aumentará 3,25%: el pasaje pasará a costar $1363 con SUBE registrada.

Peajes: nuevos valores según tipo de vehículo

Las tarifas de peajes en CABA también se actualizarán bajo el mismo esquema (IPC + 2%). Para autos de hasta dos ejes, el valor será de $1300 y $1500 en hora pico. En el caso de vehículos pesados, los montos pueden superar los $6000.

  • Motocicletas: $650 (y $750 en hora pico).
  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1300 (y $1500 en hora pico).
  • Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2600 (y $3000 en hora pico).
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2600 (y $3000 en hora pico).
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3900 (y $4500 en hora pico).
  • Vehículos de 5 o 6 ejes: $5200 (y $6000 en hora pico).
  • Vehículos de más de 6 ejes: $6500 (y $7500 en hora pico).

Telefonía: subas del 3%

Las empresas de telefonía móvil y fija comenzaron a notificar a sus clientes un nuevo ajuste cercano al 3%, dependiendo del plan y la operadora.

Prepagas: subas de hasta 3,2%

Las empresas de medicina prepaga informaron incrementos en sus cuotas que rondarán entre el 2,9% y el 3,2%, dependiendo del plan y la compañía. El ajuste también alcanzará a los copagos.

Los afiliados pueden consultar y comparar planes, valores y cartillas a través de la plataforma oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Aumentos marzo
Notas relacionadas
Milei confirmó el nuevo aumento para jubilados que se cobra ya
Tarjeta Alimentar por hijo: a cuánto se va en marzo con el nuevo aumento de ANSES
Supermercados cerraron el año con una suba del consumo del 2% pero en los mayoristas hubo un retroceso de 6,8%
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar