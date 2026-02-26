Uno por uno, los aumentos que llegan en marzo: colegios, transporte, telefonía, peajes y más

En la Provincia de Buenos Aires, el último ajuste autorizado fue de 3% en diciembre, aunque los gremios buscan una actualización que se acerque a la aplicada en territorio porteño.

Colectivos en Provincia de Buenos Aires: 4,9%

Desde el 1° de marzo, las líneas provinciales (numeradas del 200 en adelante) aumentarán 4,9%.

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $685,11 a $718,68 ;

; Tramo de 3 a 6 km: de $763,28 a $800 ;

; Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $822 a $862,27;

Colectivos del AMBA: suben el 16 de marzo

Las líneas de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires aplicarán un aumento desde el 16 de marzo.

0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1113

| sin SUBE registrada: $1113 3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1239,85

| sin SUBE registrada: $1239,85 6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1335,38

| sin SUBE registrada: $1335,38 12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1430,98

| sin SUBE registrada: $1430,98 Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1525,94

SUBE

Colectivos y subte en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos subirán 5,1%. El esquema de actualización mensual se calcula en base al IPC informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) más un 2% adicional.

Los nuevos valores para viajar en las 31 líneas -para quienes tengan SUBE registrada- que circulan en el territorio porteño serían los siguientes:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $683,26.

Recorrido de 3 a 6 km: $759,22.

Recorrido de 6 a 12 km: $817,72.

Recorrido de 12 a 27 km: $876,28.

El subte también aumentará 3,25%: el pasaje pasará a costar $1363 con SUBE registrada.

Peajes: nuevos valores según tipo de vehículo

Las tarifas de peajes en CABA también se actualizarán bajo el mismo esquema (IPC + 2%). Para autos de hasta dos ejes, el valor será de $1300 y $1500 en hora pico. En el caso de vehículos pesados, los montos pueden superar los $6000.

Motocicletas: $650 (y $750 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1300 (y $ 1500 en hora pico).

(y $ en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2600 (y $3000 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2600 (y $3000 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3900 (y $4500 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de 5 o 6 ejes: $5200 (y $6000 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de más de 6 ejes: $6500 (y $7500 en hora pico).

Telefonía: subas del 3%

Las empresas de telefonía móvil y fija comenzaron a notificar a sus clientes un nuevo ajuste cercano al 3%, dependiendo del plan y la operadora.

Prepagas: subas de hasta 3,2%

Las empresas de medicina prepaga informaron incrementos en sus cuotas que rondarán entre el 2,9% y el 3,2%, dependiendo del plan y la compañía. El ajuste también alcanzará a los copagos.

Los afiliados pueden consultar y comparar planes, valores y cartillas a través de la plataforma oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud.