El Gobierno logró la media sanción de la modificación de la ley de Glaciares

senado de la nación

La celebración del Gobierno

La Oficina del Presidente emitió un comunicado para celebrar la sanción de la reforma de la ley de Glaciares y señaló que "salda un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan)".

Además, remarcó que "clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes".

"Se garantiza el derecho a un ambiente sano sin renunciar a la utilización racional de los recursos naturales que establece nuestra Constitución Nacional", indicó y subrayó que el proyecto "devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista".

votación senado glaciares

"Al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso, el proyecto reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera", ponderó el Gobierno.

A través del comunicado, Milei envió su agradecimiento a los senadores que acompañaron la media sanción por dar "respuesta a una de las demandas de los argentinos: terminar con el bloqueo al desarrollo".

"El Gobierno Nacional confía en que la Cámara de Diputados realice un tratamiento responsable de esta ley para que su sanción definitiva libere las fuerzas productivas de nuestra Patria", exhortó sobre el próximo trámite legislativo.

"La era de los ecologistas embanderados en un falso lema noble y trabando el progreso de los argentinos está llegando a su fin. Con reglas claras y un federalismo real, estamos poniendo a la Argentina de pie", cuestionó.

La discusión

Mientras La Libertad Avanza (LLA) sigue negociando modificaciones para asegurarse los votos, el kirchnerismo advirtió que el texto definitivo todavía no fue difundido. “Esto está fuera del reglamento, el dictamen es el final”, cuestionó el senador Fernando Salino, quien agregó: "Quieren cambiar el reglamento, adelante, mientras tanto, cúmplanlo".

En la misma línea se expresó Daniel Bensusán, que comparó la situación con el antecedente de la reforma laboral, cuyo texto final se conoció antes de la votación en el Senado. "Otra vez lo mismo, nos traen para votar un papel impreso hace cinco minutos, ya les pasó con el artículo 44 de la reforma laboral", afirmó.

La estrategia oficial consiste en terminar de redactar el texto poco antes de la votación en particular. Tras cerrar los cambios sobre el dictamen firmado en diciembre de 2025, las modificaciones se leen en el recinto y luego se someten a votación, un mecanismo que genera críticas de legisladores que sostienen que deben decidir sin conocer la versión final.

La ley de Glaciares

El oficialismo llegaba confiado al debate por la modificación de la ley 26.639, aunque sobre el cierre de las negociaciones la UCR presentó un proyecto alternativo que limita la capacidad de las provincias para definir las áreas protegidas.

La reforma forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con los gobernadores de las provincias cordilleranas, que reclaman una normativa más flexible para habilitar inversiones en minería e hidrocarburos.

En el bloque peronista, mayoritariamente inclinado por el rechazo, hubo deserciones. Lucía Corpacci y Sergio Uñac, que fueron mandatarios de distritos mineros, votaron a favor. También acompañaron la ley, los senadores que abandonaron esta semana el bloque peronista de Convicción Federal Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).

Tanto el texto del Poder Ejecutivo como el de la UCR buscan redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir actividades económicas en determinadas áreas periglaciares hoy vedadas. La iniciativa oficial introduce el concepto de “formas periglaciares” y propone distinguir entre las que funcionan como reservas estratégicas de agua y las que no cumplen esa función, habilitando en estas últimas proyectos productivos.

De este modo, la prohibición absoluta quedaría circunscripta a los glaciares y a las formaciones con función hídrica comprobada.

La norma vigente desde 2010 resguarda tanto los glaciares visibles como los ambientes periglaciares —suelos congelados o saturados de agua en zonas de alta montaña—, fundamentales para la regulación del equilibrio hídrico.

El proyecto crea además el Inventario Nacional de Glaciares, que quedará a cargo del IANIGLA bajo la coordinación de la Secretaría de Energía, con la tarea de identificar los cuerpos de hielo y clasificar las formaciones periglaciares según su valor hídrico.

Seguirán prohibidas las actividades que puedan alterar la condición natural de los glaciares, como la liberación de contaminantes, las obras de infraestructura, la explotación minera o hidrocarburífera y los procesos industriales. Solo se permitirán investigaciones científicas, tareas de rescate y deportes de montaña no motorizados.

La diferencia central entre ambas propuestas radica en quién tendrá la última palabra: el proyecto del Gobierno otorga a las provincias la potestad de definir las áreas a proteger y proponer cambios en el inventario —en línea con el artículo 124 de la Constitución que les reconoce el dominio de los recursos naturales—, mientras que la iniciativa radical concentra esa atribución en el IANIGLA.

La reforma cuenta con el respaldo de los gobernadores de distritos mineros e hidrocarburíferos, pero enfrenta un fuerte rechazo de asambleas ambientalistas y de la Iglesia, que expresó su preocupación a través de la Comisión Episcopal.