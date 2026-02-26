A24.com

Durísimo testimonio

Romina Orthusteguy relató el calvario que vivió en su relación con Eduardo Carrera de Gran Hermano

Romina Orthusteguy se comunicó con Ángel de Brito y, en ese intercambio, contó el episodio de violencia que habría sufrido por parte de Eduardo Carrera, su entonces pareja, tras la salida de ambos de Gran Hermano en 2003.

26 feb 2026, 22:17
Como ocurre cada vez que comienza una nueva edición de Gran Hermano, los “carpetazos” a los participantes no tardan en salir a la luz. Sucede que muchos de ellos llegan al reality sin una exposición en los medios sostenida. Sus antecedentes quedan fuera del radar público hasta que el encierro los vuelve protagonistas y despierta la curiosidad del público. Entonces, todo se revisa.

La edición Generación Dorada ya tiene a sus primeros señalados fuera de la casa, y uno de los nombres que volvió a quedar bajo la lupa es el de Eduardo Carrera. El exjugador, que había formado parte de la recordada edición 2003 y regresó más de dos décadas después para una nueva oportunidad, volvió a estar en el centro.

En los últimos días resurgió un episodio que muchos creían archivado: el momento de violencia que protagonizó dentro del reality con Romina Orthusteguy, una situación que en su momento generó conmoción y terminó decantando en su salida de la casa. Las imágenes, que aún permanecen en la memoria de los fanáticos más fieles del formato, volvieron a circular y reabrieron una discusión que parecía saldada.

Aunque se mantiene alejada de la exposición pública desde que dejó el certamen, la exparticipante decidió comunicarse con Ángel de Brito para relatar el infierno que habría vivido con Carrera tras su salida. Según trascendió, optó por contar su versión sin exponerse directamente ante los medios, preservando su intimidad.

"La historia que ella cuenta no la había escuchado. Romina, después de que Eduardo salió de la casa, se fueron a vivir juntos a un edificio. Desde el momento en que se cerró la puerta, se transformó en un violento. Es lo que cuenta ella", leyó al aire el conductor.

El testimonio tomó un tono aún más crudo cuando Ángel compartió públicamente los detalles que, según contó Romina, marcaron aquel vínculo. Fue entonces cuando reveló: "Durante el año que convivieron, Romina sufrió hostigamiento, aislamiento y violencia física. Quedó embarazada; fue un embarazo de riesgo y tuvieron una hija. Hoy tiene 22 años. No quiere saber nada con la exposición de su padre y no quiere saber nada con él: no tiene ni un recuerdo. Solo él la vio dos veces y nunca se hizo cargo de nada".

"Hoy Romina está en shock, no solo por volver a verlo en televisión, sino porque se enteró que su hija tiene un hermano de 13 años, hijo de Eduardo", sumó De Brito.

Cómo fue el violento episodio de Eduardo Carrera con Romina Orthusteguy

La edición 2026 de Gran Hermano desembarcó en la pantalla de Telefe con una premisa clara: mezclar pasado y presente en una temporada bautizada Generación Dorada. El concepto no solo apunta a celebrar la historia del formato en el país, sino también a recuperar figuras que, para bien o para mal, dejaron huella en otras etapas del juego.

Entre regresos y caras nuevas, uno de los anuncios más impactantes fue el de Eduardo Carrera, quien volvió a cruzar la puerta de la casa más de veinte años después de su primera experiencia. Su paso por la edición de 2003 quedó marcado por un episodio de violencia que derivó en su expulsión y lo convirtió en uno de los participantes más recordados —y cuestionados— de aquella temporada, especialmente por el conflicto que protagonizó con Romina Orthusteguy.

Su reingreso no pasó inadvertido. En redes sociales resurgieron imágenes y debates sobre lo ocurrido en el pasado, mientras la producción defendió la decisión como parte del espíritu de esta edición especial: ofrecer segundas oportunidades y sumar condimentos fuertes a la convivencia. El contraste entre aquel joven impulsivo y el hombre que hoy busca una revancha es, sin dudas, uno de los ejes narrativos que promete explotar el reality.

En su carta de presentación, Carrera dejó en claro cuál es su intención: “Soy Eduardo Carrera y hace más de 20 años yo estuve en la casa de Gran Hermano. Hoy vengo por mi revancha. No tengo victorias significativas, pero se sorprenderían con la cantidad de derrotas que logré sobrevivir”.

Con un tono más reflexivo, también adelantó cómo piensa moverse dentro del juego: “Espero que la experiencia me ayude para poder llegar hasta lo máximo y hasta el final. Seguramente aportaré humor y lo usaré como escudo. El que ríe último piensa mejor”.

