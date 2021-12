Miguel Nucete dejó la aceitunera paterna para hacer su camino y hoy factura US$ 5M con su línea de quesos

Pero esta no es la primera experiencia de Miguel en el mundo industrial. Con ese apellido, claro, desde los 15 hasta los 33 años, trabajó en la reconocida aceitunera de su padre, José “Pepe” Nucete, quien falleció en 2016.

“Mi papá fue un visionario en los negocios, una persona muy carismática y con un gran liderazgo. Fue pionero en el desarrollo del negocio de las aceitunas con marca propia en el mercado argentino. Trabajé con él en las provincias de Mendoza y La Rioja, donde aprendí muchísimo sobre la industria y sobre el negocio alimenticio: el trato con empleados, proveedores, acerca de temas contables, de exportación, etc.”, recuerda Miguel.

Sin embargo, en 2001 abandonó el negocio familiar (aunque recién cedió el paquete accionario en 2014) para emprender su propio recorrido en la industria láctea y fundar Quesos Migue con una inversión inicial de US$ 50.000; empresa que hoy factura unos US$ 5 millones, con Brasil como principal mercado de exportación.

Un emprendedor que cambió para crecer

El modelo de negocios que aplica Miguel Nucete es bastante particular y difiere de muchos otros ya que las grandes producciones y rentabilidades no están en los primeros puntos de sus objetivos.

Queso parmesano Migue.jpg Parmesano, una de las especialidades de Quesos Migue, requiere un estacionamiento de 8 a 12 meses.

“Cuando cambié de rubro lo hice porque descubrí que el olivícola era un segmento muy personalista y no tenía nada que ver con mi espíritu emprendedor”, explica. Y lo primero que hizo al dejar la empresa de su padre fue montar una firma de compras online, para quienes vivían en el interior del país. “Ese emprendimiento duró 6 meses y me sirvió para tomar conciencia de que lo que me interesaba era la industria”, reconoce.

Entonces, hace exactamente 20 años, arrancó con una fábrica alquilada, vendiendo quesos en el mercado local y, por sus conexiones, al haber vivido y trabajado en Brasil, empezó a destinar parte de la producción a ese país. Luego, repasa Miguel, “crecí dentro de la industria, me mantuve en los quesos duros e incorporé los semiduros y los premium. Me especialicé en los quesos que requieren estacionamiento, como el parmesano, que precisa entre 8 y 12 meses; aunque también en sardo, provolone y reggianito”.

Por qué el segmento de quesos duros. “Observé una veta de negocio que no estaba del todo explotada; porque para mí la clave era encontrar una especialidad y un producto que no fuera tan masivo y que gustara, un producto con mayor valor agregado, con más dedicación y calidad”, explica el emprendedor. Y agrega: “Tengo una filosofía en mi fábrica y es que nunca pretendí ser la marca más grande de quesos, sino que siempre busqué ser parte de las mejores, es decir, alcanzar la excelencia”.

Un 2022 cargado de desafíos

Después de celebrar los primeros 20 años en el mercado, la empresa sólo respira felicidad y orgullo. Y no es para menos, ya que esta pyme argentina, que nació por la iniciativa de una vocación emprendedora por la calidad, ya imagina un 2022 con proyectos y novedades.

Fabrica Quesos Migue.jpg La fábrica en Vedia que Miguel proyecta ampliar durante el 2022.

“Queremos lanzar al mercado nuevos productos como manteca, crema y dulce de leche, exportar a Perú y a Estados Unidos e incorporar un nuevo socio para ampliar algunos sectores de la fábrica en Vedia”, adelanta Miguel. Además, cuenta, sumarán personal especializado, al plantel actual de 30 colaboradores, para asesorar a los productores lecheros que les proveen materia prima.

“Esperamos que se den las condiciones para llevar a cabo todo lo que nos planteamos. Por ahora, cerramos un 2021 muy exitoso y feliz, disfrutando de nuestro 20° aniversario”, puntualiza Nucete.