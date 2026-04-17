La industria opera al nivel más bajo desde 2002: el uso de capacidad instalada cayó al 54,6% en febrero. 

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La industria utilizó 54,6% de su capacidad instalada durante febrero de 2026 https://t.co/0wQYoGMMe9 pic.twitter.com/Oejmx9RIf3 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 17, 2026

Qué sectores se mantienen por encima del promedio

Algunos bloques lograron ubicarse por encima del nivel general de actividad. Entre ellos se destacan:

Refinación del petróleo: 88,9%

Papel y cartón: 65,9%

Sustancias y productos químicos: 64,4%

Industrias metálicas básicas: 59,7%

Alimentos y bebidas: 58,6%

En contraste, otros sectores quedaron por debajo del promedio, como textiles (39,9%), caucho y plástico (38,7%) y metalmecánica (33,9%).

El dato del primer bimestre

Al analizar enero y febrero en conjunto, período que suele estar afectado por paradas de planta por vacaciones,, el promedio de utilización de la capacidad instalada fue de 54,1%.

El nivel es 2,7 puntos inferior al del mismo período de 2025 (56,8%) y se ubica como el más bajo desde el primer bimestre de 2002, cuando había alcanzado el 49,6%.

industria argentina.jpg Los datos del INDEC marcan una caída de cuatro puntos porcentuales respecto a febrero de 2025.

Qué preocupa a los empresarios

De acuerdo con la Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC, el 51,9% de los industriales señaló que la demanda interna insuficiente es el principal factor que limita la producción.

Además, creció la preocupación por la competencia de productos importados, mencionada por el 11,8% de los encuestados como el problema más relevante en el corto plazo.

El informe refleja un escenario de baja utilización de la capacidad productiva, con sectores clave operando muy por debajo de su potencial y con dificultades para recuperar niveles de actividad.