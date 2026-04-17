La industria opera al nivel más bajo desde 2002: el uso de capacidad instalada cayó al 54,6% en febrero
Los datos del INDEC marcan una caída de cuatro puntos porcentuales respecto a febrero de 2025. La baja se explicó principalmente por la caída en la producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos.
La industria opera al nivel más bajo desde 2002: el uso de capacidad instalada cayó al 54,6% en febrero.
La industria manufacturera argentina volvió a mostrar señales de debilidad en el inicio del año. Según informó el INDEC, en febrero el sector operó al 54,6% de su capacidad instalada, el nivel más bajo para un primer bimestre desde la crisis de 2002.
El dato representa una caída de cuatro puntos porcentuales respecto a febrero de 2025, en un contexto marcado por la retracción de la demanda interna y el impacto de la competencia externa.
El informe oficial indicó que la metalmecánica fue el rubro con mayor incidencia negativa, conun nivel de utilización de apenas 33,9%, muy por debajo del 44% registrado un año atrás. La baja se explicó principalmente por la caída en la producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos.
También se destacó el retroceso de la industria automotriz, que utilizó solo el 38,9% de su capacidad, con un derrumbe interanual cercano a los 16 puntos porcentuales. En la misma línea, la caída del 14% en la producción de acero afectó a las industrias metálicas básicas.