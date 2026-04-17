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La industria opera al nivel más bajo desde 2002: el uso de capacidad instalada cayó al 54,6% en febrero

Los datos del INDEC marcan una caída de cuatro puntos porcentuales respecto a febrero de 2025. La baja se explicó principalmente por la caída en la producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

La industria opera al nivel más bajo desde 2002: el uso de capacidad instalada cayó al 54

La industria opera al nivel más bajo desde 2002: el uso de capacidad instalada cayó al 54,6% en febrero. 

La industria manufacturera argentina volvió a mostrar señales de debilidad en el inicio del año. Según informó el INDEC, en febrero el sector operó al 54,6% de su capacidad instalada, el nivel más bajo para un primer bimestre desde la crisis de 2002.

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El dato representa una caída de cuatro puntos porcentuales respecto a febrero de 2025, en un contexto marcado por la retracción de la demanda interna y el impacto de la competencia externa.

El informe oficial indicó que la metalmecánica fue el rubro con mayor incidencia negativa, con un nivel de utilización de apenas 33,9%, muy por debajo del 44% registrado un año atrás. La baja se explicó principalmente por la caída en la producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

También se destacó el retroceso de la industria automotriz, que utilizó solo el 38,9% de su capacidad, con un derrumbe interanual cercano a los 16 puntos porcentuales. En la misma línea, la caída del 14% en la producción de acero afectó a las industrias metálicas básicas.

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Qué sectores se mantienen por encima del promedio

Algunos bloques lograron ubicarse por encima del nivel general de actividad. Entre ellos se destacan:

  • Refinación del petróleo: 88,9%
  • Papel y cartón: 65,9%
  • Sustancias y productos químicos: 64,4%
  • Industrias metálicas básicas: 59,7%
  • Alimentos y bebidas: 58,6%

En contraste, otros sectores quedaron por debajo del promedio, como textiles (39,9%), caucho y plástico (38,7%) y metalmecánica (33,9%).

El dato del primer bimestre

Al analizar enero y febrero en conjunto, período que suele estar afectado por paradas de planta por vacaciones,, el promedio de utilización de la capacidad instalada fue de 54,1%.

El nivel es 2,7 puntos inferior al del mismo período de 2025 (56,8%) y se ubica como el más bajo desde el primer bimestre de 2002, cuando había alcanzado el 49,6%.

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Los datos del INDEC marcan una ca&iacute;da de cuatro puntos porcentuales respecto a febrero de 2025.

Los datos del INDEC marcan una caída de cuatro puntos porcentuales respecto a febrero de 2025.

Qué preocupa a los empresarios

De acuerdo con la Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC, el 51,9% de los industriales señaló que la demanda interna insuficiente es el principal factor que limita la producción.

Además, creció la preocupación por la competencia de productos importados, mencionada por el 11,8% de los encuestados como el problema más relevante en el corto plazo.

El informe refleja un escenario de baja utilización de la capacidad productiva, con sectores clave operando muy por debajo de su potencial y con dificultades para recuperar niveles de actividad.

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