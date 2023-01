Recompra de deuda: la señal de Sergio Massa en un año electoral y su efecto más buscado

Según el Gobierno, la recompra se podrá realizar con recursos asignados en el Presupuesto 2023 a la compra de gas que se ahorrarán por la baja en el precio internacional del gas licuado.

Bajar el riesgo país está entre los resultados esperados y Massa informó también que esta medida estará "muy enfocada en los bonos Globales" de corto vencimiento, los de 2023 y 2030. "Entendemos que ahí es donde tenemos que atacar para la mejor administración de la deuda, el perfil de deuda y el perfil de vencimientos de la Argentina", agregó.

Sergio Massa anunció la decisión de recomprar deuda en moneda extranjera con el objetivo de estabilizar el perfil de deuda argentino y bajar el riesgo país. Foto Ministerio de Economía..jfif

Es decir, que si bien una recompra de la deuda puede significar el primer paso para mejorar la capacidad de financiamiento del Estado, en realidad el impacto más buscado es la baja en el dólar MEP y dólar CCL y en sintonía, que más adelante repercuta en el dólar blue.

El impacto de la recompra en el dólar, el riesgo país y los bonos

De acuerdo al análisis de María Castiglione, directora de C&T asesores, es "un argumento un poco falaz" que el Gobierno vaya a recomprar deuda con "plata que se va a ahorrar de la importación de gas, en realidad se ahorra plata que no tienen" ya que "eso ocurre en superávit y estamos en un contexto de déficit".

"Para los bonos, es algo poco significativo que parece de corto plazo. El problema de fondo que genera incertidumbre y falta de dólares, que es el exceso de pesos no se resuelve con esto", advirtió en diálogo con A24.com.

El miércoles, tras el anuncio, los bonos globales bajo ley de Nueva York se dispararon 11% y luego cerraron con subas de alrededor del 4%. El rally duró poco: este jueves se derrumbaron hasta 6,2%. Lo mismo ocurrió con el riesgo país, que ayer cayó hasta los 1700 puntos básicos, un nivel que no se veía desde abril 2022, y hoy vuelve a superar la barrera de los 1900.

Riesgo país.webp Sube la confianza: el riesgo país cayó a niveles de abril tras el anuncio de la recompra de deuda (Foto: archivo)

En ese sentido, la analista remarcó que para que Argentina pueda tener acceso a los mercados, "el riesgo país tendría que estar mínimamente en 700 puntos básicos", siendo que ese indicador marca la capacidad que tiene una nación de pagar su sobretasa de la deuda y mide la confianza de los inversores.

"Más allá del marketing que pueda tener esta medida, no va a impactar en términos generales en las inversiones y de hecho el cepo está cada vez más duro, las empresas no están pudiendo ni pagar sus importaciones con lo cual la baja del riesgo país no va a tener un efecto en ese sentido si no cambian las reglas del juego", advirtió.

Sergio Massa mostró sus herramientas: la señal política a los mercados

Por el contrario, para el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, "el objetivo es intervenir en el mercado cambiario para estabilizar la brecha y los dólares alternativos". "Es decir, legitima la intervención del Estado como mecanismo en ese mercado y manda una señal", indicó a este medio.

"Es una medida que te va a permitir contener el CCL y el MEP, y que genere un efecto contagio que mejore la paridad, y estabilice la brecha. Creo que podría sostenerse, en buena medida, en el tiempo", consideró el economista.

Los tipos de cambio financieros operaron este jueves dispares y mientras el Contado con Liquidación (CCL) rebotó levemente, tras el desplome de ayer, el MEP profundizó su baja. En la bolsa porteña el dólar CCL repuntó hasta los $352,88 y la brecha con el tipo de cambio oficial alcanza el 92,7%. El MEP o dólar bolsa bajó hasta los $337 y la diferencia con la cotización oficial mayorista toca el 84,2%.

Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, por su parte, analizó que en lo político, Massa "vuelve a mostrar que tiene acceso a muchas herramientas y está más coordinado con otras áreas del gobierno, por lo que va desactivando las distintas preocupaciones que van apareciendo".

"El resultado final parece ser que los precios se irán acomodando a niveles de menor stress. Para los bonos en dólares, esto significa volver al rango visto entre noviembre de 2021 y mayo de 2022, previo a la crisis de la deuda en pesos que terminó con la salida de Martín Guzmán del Gobierno. De esta manera, el gobierno se hace de más herramientas para intervenir el nivel del CCL", señaló.

Y completó: " Creemos que el mensaje que se busca enviar es que si el inversor acompaña y compra por encima del piso provisto, tendrá un downside limitado, y terminará saliendo beneficiado como ocurre con los bancos con la intervención en la deuda en pesos. Por el contrario, el que apueste en contra, puede salir perdiendo bastante".