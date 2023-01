Sube la confianza: el riesgo país cayó a niveles de abril tras el anuncio de la recompra de deuda

El riesgo país, en términos técnicos, es la sobretasa o diferencia en el interés que tiene que pagar un país por su deuda en comparación con el interés que pagan los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Es decir: es una medición que da a conocer el nivel de "peligro" que representa prestar dinero a gobiernos o empresas privadas de diferentes países del mundo o en otras palabras, cuánta confianza tienen los potenciales inversores en que van a poder hacer rendir sus activos en instrumentos argentinos.

En su mensaje grabado difundido a poco de abrir los mercados, el ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que la decisión de la recompra de u$s1000 millones, un poco menos del 1% de toda la deuda externa argentina, se tomó "para mejorar el perfil de deuda y seguir bajando el riesgo país".

De manera indirecta, también buscó generar una intervención adicional a través de operaciones con bonos que generan la cotización de los dólares financieros.

De hecho tras la noticia, los bonos soberanos argentinos treparon hasta un 11% en Nueva York, terminando la jornada con alzas de entre 4 y 5% promedio. Las subas estaban lideradas por el Global 2029 (5,1%) y el Global 2030 (4,22%).

Cayeron los dólares paralelos tras el anuncio de Sergio Massa

Por su parte, los dólares paralelos le dieron un respiro al Gobierno: en el mercado informal, el denominado dólar "blue" se negoció con un retroceso de tres pesos, en $376 por unidad.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra una caída de 3,4%, a $349,72; mientras que el MEP baja 1,2%, a $337,95, en el tramo final de la rueda. En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 32 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $182,81.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $246,97 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $313,47.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $332,46, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $379,96.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 246 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 100 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 925 millones.