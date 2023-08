Sergio Massa viaja a EE.UU. y se reúne con Kristalina Georgieva por el desembolso del FMI

Por la noche, participará de una cena con funcionarios del Gobierno estadounidense.

El ministro de Economía argentino y candidato a presidente por Unión por la Patria, se encontrará con Brian Nichols, funcionario del Gobierno de Joe Biden para Asuntos de América Latina, en una jornada en la que la principal actividad será el encuentro con Georgieva.

En las reuniones, Massa estará acompañado por el jefe de asesores del Ministerio, Leonardo Macdur, el responsable de la Secretaría Legal y Administrativa de la cartera, Ricardo Casal, y el director del Indec, Marco Lavagna.

La agenda completa de Massa en Estados Unidos:

Martes 22 de agosto:

Reunión con Anna Bjerde directora gerente de Operaciones, Banco Mundial.

directora gerente de Operaciones, Banco Mundial. Reunión con Ilan Goldfajn presidenta del BID.

presidenta del BID. Reunión Jay Shambaugh y Michael Kaplan del Tesoro de EEUU.

Cena junto a funcionarios de USA.

Miércoles 23 de agosto:

Reunión con Brian Nichols funcionario del Gobierno de Joe Biden para asuntos de América Latina.

funcionario del Gobierno de para asuntos de América Latina. Reunión con Kristalina Georgieva.

El imprevisto viaje de Massa se conoció el jueves último en una jornada en la que el FMI comenzó a tomar contacto con el candidato presidencial y ganador en las PASO, Javier Milei, de La Libertad Avanza.

El organismo también se contactó con Luciano Laspina, principal referente económico de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.

Nuevo desembolso

El miércoles próximo, el directorio del organismo multilateral de crédito se reunirá para aprobar un desembolso de 7.500 millones de dólares para la Argentina.

El viaje de Massa se produce después de que el Banco Central (BCRA) dispuso una devaluación y una suba en las tasas de interés y se adoptaron medidas reclamadas por el organismo para frenar la fuerte escalada del dólar.

Las decisiones de política monetaria y económica fueron avaladas por Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, quien indicó: "Valoramos a las acciones de políticas recientes de las autoridades y al compromiso de salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y fortalecer el orden fiscal".

En la última semana de julio, las autoridades argentinas y los técnicos del FMI llegaron a un acuerdo sobre la quinta y sexta revisión en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo Argentina, que implica la concreción del desembolso para fortalecer las reservas del Banco Central.

El ministro había anticipado días atrás que el objetivo era lograr desembolsos por algo más de US$ 10.000 millones, para reforzar aún más la posición de las reservas.

Uno de los planteos del Fondo en las negociaciones era precisamente achicar la brecha cambiaria, e inmediatamente luego de las elecciones Economía decidió cambiar la política de administración del tipo de cambio.

El 28 de julio último, el Gobierno y el personal técnico del FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) de 30 meses de Argentina.

El nuevo acuerdo incorporó el impacto de la sequía, y en particular hubo una importante relajación de las metas de reservas, ya que los requerimientos pasaron desde los US$ 8.000 millones de acumulación neta a US$ 1.000 millones para todo 2023.