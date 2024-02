¿Sigue vigente? Cómo saber si me devuelven el IVA

compre-sin-IVA.jpg ¿Sigue vigente? Cómo hacer para que te devuelvan el IVA

La decisión de no prorrogar el programa fue confirmada por el actual presidente, Javier Milei, quien había anticipado a finales de noviembre su intención de mantener el "Compre sin IVA", junto con otros cambios económicos. No obstante, la devolución del 21% cesó automáticamente al no renovarse ni prorrogarse antes del último día del año pasado.

Originalmente, el gobierno del Frente de Todos había presentado un proyecto de ley para consolidar de manera definitiva esta iniciativa, el cual obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en octubre. Sin embargo, la aprobación en el Senado quedó pendiente y, con el cambio de gobierno, se vislumbra un futuro incierto para el proyecto.

El programa "Compre sin IVA" beneficiaba a diversos sectores de la población, como jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, poseedores de la Tarjeta Alimentar, participantes en el programa Potenciar Trabajo, trabajadoras de casas particulares, monotributistas y empleados en relación de dependencia con salarios brutos de hasta $708.000.

Hasta mediados de noviembre del año pasado, más de 18 millones de personas se vieron beneficiadas por el programa, recibiendo reintegros que sumaron más de $150.000 millones desembolsados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Aunque no se actualizaron los datos después de esa fecha, el programa continuó operando hasta el último día de 2023.