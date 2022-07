Subsidios a la luz y el gas: qué pasa si no me inscribí en los plazos dados por el Gobierno

Empezó la última etapa para completar el formulario para que los usuarios no pierdan los subsidios de luz y gas. Este martes 26 de julio, el Gobierno cerrará el período de inscripción. Hasta el momento, unos 3.443.386 hogares de todo el país ya cargaron sus datos en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE). Sin embargo, hay muchos usuarios que no lo hicieron y miles que reportaron que no pudieron registrarse.