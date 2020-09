Super cepo al dólar: ¿Para evitar o para postergar otra crisis?

Los problemas que trae la instrumentación del super cepo por las demoras en el sistema ( Foto: Captura de Tevé)

En su programa por A24, Maxi Montenegro analizó los inconvenientes que se producen entre el Banco Central y los Bancos que no permiten normalizar la venta de dólares y los riesgos que esto implica

"La pregunta es por qué sigue el feriado cambiario para la compra de dólares. Porque el super cepo encareció el dólar ahorro, pero en los hechos, desde el miércoles no se pueden comprar dólares 'en blanco' por el problema con las home banking".

"Esto tiene que ver con una discusión entre los bancos y el gobierno, por todas las restricciones aplicadas. Los bancos dicen que no tienen forma de chequear quienes están autorizados a comprar dólares por 'home banking' y entonces no hay ventas".

"Estas restricciones muy fuertes abren un interrogante y alimentan todo tipo de rumores hoy en el sistema financiero sobre los depósitos en dólares y las cajas de ahorro en dólares".

"No es algo tan simple porque si no, es imperdonable haber perdido casi us$ 3.000 millones. No era una fórmula mágica (aplicar el super cepo o que el 'home banking' no funciona') y el Banco Central resolvía su problema de venta de reservas y solucionaba la crisis que se venía"

"Si esto fuera así, debería significar la renuncia del ministro de economía que se negaba a tomar a aplicar estas medidas que le pedía el titular del Banco Central, porque las reservas no llegaban a octubre y terminaban en una devaluación desordenada. La situación no es así y entraña riesgos aun cuando las medidas se aplicaran bien".

