 Temor en los mercados por el freno en la economía china, la suba de tasas en EE.UU. y la desconfianza en el gobierno argentino

José Tasa: Creo que para emergentes en particular se vienen tiempos difíciles. Las tasas en Estados Unidos vuelven a ser positivas aspiran fondos de mercados emergentes. Para la Argentina esa tendencia se potencia con las malas noticias de por sí que existen en la plaza local. A mí me llamó la atención la poca difusión que tuvo la “cocina” que hubo en la información oficial sobre el resultado de las cuentas públicas en marzo. Cumplieron con el FMI sólo porque inflaron el renglón de “Rentas de la Propiedad” en $157 mil millones. Todo hace recordar una vez más a los 80s, cuando en la gestión de Alfonsín, el entonces ministro Grinspun utilizaba un ardid similar, lo que se repetía con Juan Sourrouille. Todo quedó documentado en el libro “Diario de una temporada en el 5 piso” de Juan Carlos Torre, un sociólogo integrante del equipo de Sourrouille. Entiendo que el staff del FMI pondrá límites a este ardid.

Periodista: ¿Tiene información de cómo le fue a Guzmán en Washington?

José Tasa: Un paso tan fugaz como poco significativo. Con el FMI en realidad habrá una misión que analizará a mediados de mayo el cumplimiento de las metas al 31 de marzo. Dado que el acuerdo se firmó en esos días, sería insólito que haya desvíos con sólo 7 días de vigencia del entendimiento. Por ende no había mucho para discutir. Hubo reuniones en las que estaban invitados banqueros de Wall Street pero no les interesó escuchar al ministro argentino. No avizoran ningún tema atractivo que les pueda aportar, más estando aún en el gobierno Cristina Kirchner. Con la vicepresidente con poder aún, hay fuerte resistencia en Nueva York a canalizar fondos al país. Y encima ahora complicándose el clima internacional, menos. Guzmán además no se mostró en contra de la presencia del ministro de Rusia en la cumbre del G20. Es cierto que China, Brasil e Indonesia tampoco pero hubiera sido una buena señal si Guzmán se sumaba a EE.UU. y Gran Bretaña y se oponía a la participación rusa en el G20. Ahora es probable que esa agrupación de países vaya perdiendo poder y quede relegada ante el G7 (sin Rusia obviamente). Que la Argentina integre el G20 es un milagro surgido en medio de los años 90s, en los cuales, en plena Convertibilidad, el país era la niña mimada de las naciones emergentes.

Periodista: ¿Tan complejo ve al contexto internacional?

José Tasa: China se ve afectada por la suba de tasas en Estados Unidos pero también por el rebrote de casos de Covid. Los precios de los granos pueden rápidamente caerse de los máximos que observamos la semana pasada. Yo estaría atento a ese fenómeno si fuera integrante del equipo económico. La suba de las tasas en EE.UU. puede dejar varios heridos. El cóctel es de inflación alta y menor crecimiento para las principales economías del planeta. El problema además es que no sabemos exactamente cuánto más puede ser necesario que la Fed suba las tasas. Pueden ser tranquilamente tres puntos sólo en 2022. Es mucho y muy rápido. Al menos ganó Macron en Francia dado que lo único que faltaba era que explote la Unión Europea con el posible intento de la salida del euro del país galo. Hasta en Chile hay salida de fondos por la desconfianza que despierta Boric.

Periodista: ¿Cómo ve a los papeles argentinos?

José Tasa: Muy afectados. Hay ruido por todos lados. Guzmán en Washington dijo que se vienen épocas de Alberto Fernández más en control de las decisiones de gobierno. No le creyeron. La crisis del gas está lejos de solucionarse y afectará el nivel de actividad del segundo y tercer trimestre. Hay empresas que no pueden producir porque el BCRA no les habilita dólares para importar. Al café se suman los textiles con problemas de producción sin hilados importados. El gasoil sigue escaseando fruto de que el precio local es más elevado que el importado. Se barajan proyectos de nuevos impuestos y no hay atisbos de reducción en el gasto público. Por más que se descuenta que no avanzarán en el Congreso genera ruido. El kirchnerismo embiste contra la Corte. El campo está en pie de guerra contra el gobierno. Y por si fuera poco en la oposición no hay figuras que alienten optimismo. De Horacio Rodríguez Larreta se duda de su vocación de ajustar la economía y de Patricia Bullrich de su pensamiento económico. Hay que desensillar hasta que aclare.