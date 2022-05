Tras la renuncia de Roberto Feletti, Martín Guzmán dará un guiño a empresarios petroleros con un importante anuncio

Se trata de un sector que el gabinete económico considera clave para el reordenamiento macroeconómico y una línea que Guzmán lleva profundizando en todas sus apariciones públicas. “Hay una oportunidad histórica para acelerar el desarrollo del sector energético”, enfatizó el ministro ante sindicalistas, empresarios y otros funcionarios.

El viernes hubo una reunión junto al secretario de Energía, Darío Martínez, y diez petroleras para adelantarles la decisión oficial que buscará aumentar la escala de las inversiones al adaptar los movimientos de capitales entre la Argentina y el mundo.

El texto establecerá una línea base de referencia desde la cual se medirá el aumento de la producción. El sitio especializado Econojournal habla de que podría ser la producción acumulada del 2021 o de los últimos 12 meses.

Renunció Roberto Feletti y Martín Guzmán ahora concentra el poder antinflacionario

La fractura en el Frente de Todos está más expuesta que nunca y las consecuencias también: Roberto Feletti renunció a la Secretaría de Comercio Interior y es el primer funcionario del riñón de Cristina Kirchner que abandona el Gobierno. Lo hizo luego de que su área pasara a la órbita del Ministerio de Economía, donde está el principal señalado por los funcionarios más afines al kirchnerismo: el ministro Martín Guzmán.

En medio de una fuerte presión inflacionaria, los cruces públicos entre el titular de la cartera económica y el ahora exfuncionario se concentraban sobre todo en la forma de abordar el control sobre los aumentos de precios. Mientras que Guzmán apuntaba a la multicausalidad, Feletti iba de lleno contra los empresarios que ponen los valores y subrayaba la influencia de los precios internacionales.

Guzman versus Feletti.jpg

Las diferencias llegaron a un punto de no retorno después de que el presidente Alberto Fernández hablara sobre subir las retenciones a los productos del agro, el pedido explícito de Feletti a Guzmán para poder así desacoplar los precios internacionales de los alimentos a los locales.

Sin embargo, Fernández pateó el debate a la oposición. "Tengo una oposición que dice que no quiere que se toque ese tema”, dijo este lunes en una entrevista con AM 990. Guzmán ya había afirmado que no aumentar los derechos de exportación es "una decisión política" del propio mandatario, "y las decisiones del presidente se respetan", subrayó.

Ahora, sin Feletti a la vista, el economista de la Universidad de La Plata concentra el poder de la política de precios, la "guerra contra la inflación" y apuntará a medidas más técnicas del manejo de la inflación con un compañero de clase: Guillermo Hang, hasta ahora director del Banco Central, se encargará de Comercio Interior. Un amigo de Guzmán y así, afianzador del "rumbo" que quieren tanto el ministro como el Presidente seguir y acoplar al resto de los funcionarios.