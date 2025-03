Trump sigue asustando al mundo con sus aranceles: caen las acciones argentinas y sube el riesgo país

La inflación descendente y el superávit fiscal del gobierno de Javier Milei lograron que, incluso, el riesgo país perforara los 600 puntos. Pero desde que Donald Trump comenzó sus ataques con aranceles - empezando por sus aliados - la situación financiera de la Argentina en Wall Street vive a los sobresaltos.

Los "dólares" no son inmunes a los aranceles que anuncia Trump a diario

El equipo económico anunció de manera anticipada un volumen de 20.000 millones de dólares para el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Julie Kozack, la vocera del organismo que habló solo de una "cifra sustantiva", 24 horas más tarde, confirmó esa cifra en nombre del FMI.

Con esos datos, varias veces en los últimos días, el ministro Luis Caputo ratificó que no habrá devaluación del peso. Mientras tanto, sigue la "corrección mensual del 1% para la cotización oficial. Pero los anuncios de Trump, inciden negativamente en el mercado de las divisas.

Suben el dólar "blue" y los financieros: el primero llegó a $1315, el MEP cotiza a $1317 y el contado con liquidación (CCL) se ubica en los $1320.

Los aranceles de Trump complican al mundo y a la Argentina

El presidente norteamericano anunció más aranceles en varios rubros y repitió que los mantendrá e incluso subirá de estos niveles actuales en el comercio negativo que le dé la balanza comercial con cualquier país. La Argentina, que tuvo varios años de comercio deficitario con los EE.UU. presentó un saldo positivo en 2024. Eso bastó para que, desde la Casa Blanca, se impusieran aranceles al aluminio y al acero. Pero no es solo esa cuestión con dos rubros en los que nuestro país exporta a Estados Unidos. La economía mundial vuelve a crujir cada vez que el "mandatario del pelo naranja" - como ya le dicen opositores en su país, en Canadá y en Europa - se refiere a los aranceles. Y de nuevo, la macro argentina se resiente.

El riesgo país era de 735 puntos cuando Javier Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2024. Su plan de ajuste y llegar al déficit cero - incluso logró tener superávit - se reflejó en ese índice que marca a qué tasa se puede endeudar el país.

Con los números favorables, especialmente el descenso marcado del nivel de la inflación, el índice que elabora el banco JP Morgan llegó a un mínimo de 560 el 9 de enero de este año. Pero luego comenzó a subir para instalarse en la banda de los 600 puntos. Mientras se comenzó a hablar de la "inminencia" de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero la dilación es ese diálogo no detuvo al riesgo país. Siguió subiendo y este día llegó ya a los 867 puntos. Pero las medidas - y los anuncios de Donald Trump no solo tienen efecto negativo en el riesgo país.

Bonos y acciones de empresas argentinas, en baja en Wall Street

Las empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Wall Street también tuvieron este lunes un descenso pronunciado.

Con bajas entre los 2 y los 6 puntos, la bolsa en Manhattan no fue buena en el arranque de la semana.

Las "barreras recíprocas" de Trump complican al comercio mundial

La idea del presidente estadounidense es dura y equivocada en los manuales de economía sobre el comercio internacional. La llama como los "aranceles de barreras recíprocas", es decir, aplicar la misma tasa que tienen productos de otros países. Pero el comercio global está tan relacionada que esa "simetría" que quiere Washington en imposible. Dijo que no le importa si por los aranceles sube el precio de los autos de fabricación en los Estados Unidos. Mientras se frene el ingreso de autos extranjeros o haga que se instalen fábricas en su país. Pero eso no hará más que aumentar la inflación - que no bajó desde que asumió - y muchos temen por una recesión que, lejos de hacer que se vendan más autos, acabe con terminales cerradas y empleados sin sus fuentes de trabajo.

Canadá anunció medidas recíprocas. La Unión Europea dijo que tiene una batería de acciones lista para "contraatacar". China expresó que esto traerá más problemas a la economía mundial, como en la primera presidencia de Trump, en la que hubo una "guerra comercial" entre ambos países que duró 18 meses y hasta el FMI graficó el nivel de pérdidas para la globalización, justo antes de la Pandemia.

En este contexto, como ya se dijo, la "macro" de la Argentina está preocupado por los "estornudos" de Donald Trump-