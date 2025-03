Milei respaldó a Caputo, dijo que Cristina Kirchner "va a ir presa" y denunció otro intento de golpe de Estado

Aunque ratificó que el monto anunciado por Caputo es lo pedido por el Gobierno al FMI, Milei aclaró que "todavía resta que lo termine de autorizar el board", es decir, el directorio del organismo internacional.

"Lo que manifestó hoy el ministro Luis Caputo es que la operación estamos negociando es por 20.000 millones de dólares, más lo que negociamos con el BID y el CAF, permitiría llevar las reservas brutas del BCRA por 50.000 millones de dólares, que hoy tiene 25.000 millones de reservas", dijo Milei.

El presidente reconoció que el anuncio -que no fue confirmado por la vocera del FMI, Julie Kozack, en su habitual conferencia de prensa de los jueves en Washington-, fue acordado en la noche del miércoles en una comunicación de Caputo con la titular del organismo, Kristalina Georgieva ante la "necesidad del Gobierno argentino de salir a enfrentar las especulaciones" que generaron una disparada del mercado cambiario e incertidumbre en las acciones argentinas y que Milei atribuyó a un intento de desestabilización política y económica contra el Gobierno, en el que vinculó a la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros referentes de la oposición.

"La señora Cristina Kirchner está nerviosa porque va a ir presa", dijo Milei en declaraciones radiales este mediodía mientras el vocero Manuel Adorni por su parte, encabezaba su propia conferencia de prensa en la Casa Rosada, y también denunciaba intentos de desestabilización y desmentía una corrida cambiaria y una devaluación.

Milei denunció que "la expresidenta Cristina Kirchner junto a sus socios aprovecharon la confidencialidad necesaria en las conversaciones por el nuevo acuerdo con el Fondo, para intentar desestabilizar al Gobierno y generar incertidumbre con información falsa como que iba a haber una devaluación, o que el monto del préstamo iba a ser mucho menor.

"Acá se mezcla la política, es mucho más delicado que lo que puede estar pasando en el mercado, acá hubo un intento de golpe en la cuestión institucional política en el Senado, en la cuestión de la calle y en la cuestión del mercado", dijo Milei y agregó: "días atrás en el Senado el kirchnerismo intentó hacer un golpe institucional. Pasa que Cristina está nerviosa, Casación le rechazó un recurso y sabe que va a ir presa. Está quemando las naves".

Milei acusó a la expresidenta de "llamar activamente a diputados para que no dejaran pasar el DNU del FMI, además la búsqueda del juicio político. Saben que si esto sale bien, no vuelven más. Ese es el nivel de sabotaje".

"Probaron por la vía institucional, probaron por la vía de la violencia en las calles y probaron por la vía del mercado", sentenció al denunciar un nuevo golpe de mercado que atribuyo al clima de tensión política que admitió, "afectó las negociaciones con el FMI".

Pero Milei volvió a desestimar una corrida cambiaria al señalar que con el nivel de reservas brutas que va a obtener con los 20.000 millones de dólares del FMI, más otros 5000 del BID y el CAF, y los actuales 26.000 millones de dólares de reservas que tiene el BCRA, sumará un total de "50.000 millones de dólares de reservas que según dijo "van a duplicar la base monetaria" y por eso "técnicamente no tiene aire para subir el tipo de cambio".

El presidente admitió que la decisión de como va a salir del cepo cambiario "depende de como me estructuran los desembolsos" del FMI,algo que todavía no definió el board, y que generó incertidumbre.

Milei dijo que "Cristina está nerviosa porque sabe que va a ir presa"

cristina-kirchner--contra-javier-milei.jpg Desde el gobierno encabezado por Javier Milei cuestionaron a Cristina Kirchner por sus críticas al mandatario, a poco más de dos meses de su asunción (Foto: archivo).

Y volvió a arremeter contra la expresidenta Kirchner, a quien calificó como "la futura presidiaria" y dijo que "es un actor irrelevante" que "deberá decir si va a cumplir la pena en la cárcel o si le dan domiciliaria en la casa que decida recluirse".

En tono durísimo contra la expresidenta, que salió a cuestionar las negociaciones del gobierno con el FMI, Milei anticipó que "Cristina Kirchner está nerviosa porque sabe que va a ir presa porque Casación le rechazó el recurso" de apelación a la pena en la causa por corrupción en Vialidad.

La respuesta fue a un mensaje difundido este mismo jueves por la expresidenta y titular del PJ en la red X, en el que cuestionó duramente el nuevo acuerdo con el FMI anunciado por el ministro Caputo y que comparó con el endeudamiento tomado por Mauricio Macri en 2018.

"Che Milei!... Vos que sos “economista experto en crecimiento con o sin dinero”… ¿Me podés explicar cómo es que el FONDO MONETARIO le dio 45 MIL MILLONES DE DÓLARES A MACRI en el 2018, de los que LOS ARGENTINOS NO VIERON NADA, y ahora TE VA A DAR A VOS 20 MIL MILLONES DE DÓLARES MÁS… de los que los argentinos tampoco van a ver nada? O sea… USTEDES RECIBIERON 65 MIL MILLONES DE DÓLARES, que Macri se los patinó en un año y medio de gobierno y vos te los vas fumar de acá a las elecciones de este año… Y LOS CHORROS SOMOS NOSOTROS???? Que en lugar de pedirle dólares al Fondo, le pagamos toda la deuda!!!"

Qué pasó en la reunión de Gabinete y las novedades del cierre de listas

Javier Milei encabezó una reunión de gabinete este jueves en Casa Rosada. Foto Presidencia..jpg

Toda la jornada estuvo cruzada entre el debate sobre los detalles del acuerdo con el FMI y la definición de los candidatos que decidirá Karina Milei según confirmó el propio presidente, para encabezar las listas de candidatos a legisladores en las próximas elecciones legislativas en la ciudad.

El mandatario llegó minutos después de las 8.30, y fue recibido por la fanfarria militar "Alto Perú" del regimiento de Granaderos a Caballos. Lo siguió la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también ingresó a Casa Rosada junto a su perro Thor y la tercera en llegar fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tras ausentarse en las últimas reuniones de gabinete.

Pettovello incluso se sumó a acompañar al vocero Manuel Adorni en la conferencia de prensa con periodistas de la Casa Rosada.

El último en llegar a la Casa Rosada, después del anuncio del monto del acuerdo con el FMI en un encuentro en la Bolsa de Comercio, fue el ministro de Economía, Luis Caputo.

A horas del cierre de listas para la elección porteña, donde los libertarios se juegan la disputa con el PRO, el candidato de LLA resulta una gran incógnita.

adorni (2).avif

El presidente Milei prefirió no opinar y dejó la decisión en manos de su hermana Karina y jefa de LLA, al ser consultado sobre la posibilidad de que Adorni encabece la lista de legisladores porteños.

En cambio, el presidente se mostró más entusiasta cuando le preguntaron en el programa de radio El Observador, de Luis Majul, sobre las candidaturas de los ministros Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. "Patricia arrasa" y ""Federico es tomado como un modelo de motosierra en el mundo", afirmó.

Por su parte, Adorni negó diferencias entre los ministros Caputo y Sturzenegger por la política monetaria y cambiaria.

"Nadie discutió sobre la política cambiaria o monetaria, incluso sobre la política fiscal no se discute, tenemos líneas muy concretas sobre lo que el presidente de la nación nos indica y marca. No hay ninguna diferencia manifiesta entre ellos, menos hoy. Fue una reunión como todas, no hubo ningún tema que ni siquiera haya derivado en opiniones diferentes, ni siquiera en otros temas", aclaró el vocero presidencial.