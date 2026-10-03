El Día del Estudiante Solidario cumple 20 años con un gran festejo: León Gieco, Los Auténticos Decadentes y muchos más

Este año, el Día del Estudiante Solidario cumple 20 años y lo celebra con un gran encuentro en el Teatro Ópera, en una noche que reunirá música, memoria y solidaridad.
El jueves 8 de octubre, el Teatro Ópera será escenario de una edición muy especial, con la participación de León Gieco, Los Auténticos Decadentes, Hilda Lizarazu, Los Tipitos, Iván Noble, Luis Gurevich y Eruca Sativa.
El Día del Estudiante Solidario cumple 20 años con un gran festejo. (Foto: Gentileza Prensa)
Este año, el Día del Estudiante Solidario cumple 20 años y lo celebra con un gran encuentro en el Teatro Ópera, en una noche que reunirá música, memoria y solidaridad.
Será una fecha para hacer memoria, disfrutar de la música y renovar el compromiso con una sociedad más consciente y solidaria.
De la celebración participarán León Gieco, Los Auténticos Decadentes, Hilda Lizarazu, Los Tipitos, Iván Noble, Luis Gurevich, Eruca Sativa y muchos artistas más, que serán parte de esta edición aniversario.
Todo lo recaudado será destinado a escuelas, comunidades rurales y hospitales acompañados durante todo el año por la Asociación Civil Conduciendo a Conciencia en el norte del país.
Además, durante la jornada habrá voluntarios recibiendo donaciones en la puerta del Teatro Ópera, de 18 a 22 horas. Quienes quieran colaborar podrán acercar: