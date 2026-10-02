Qué ver en Netflix: la serie corta de 4 capítulos que es ideal para el fin de semana

De qué trata la serie Una madre perfecta en Netflix

La historia de Una madre perfecta comienza con Hélène Berg, interpretada por Julie Gayet. La protagonista lleva una vida tranquila en Berlín junto a su marido y su hijo menor. Todo parece transcurrir con normalidad hasta que recibe una llamada telefónica en medio de la noche.

La noticia que escucha cambia por completo su realidad. Su hija mayor, Anya, quien se encuentra estudiando en París, fue arrestada y señalada como la principal sospechosa del asesinato de un joven.

Para Hélène, la acusación resulta difícil de aceptar. Está convencida de que su hija es incapaz de cometer un crimen de esa magnitud y considera que se trata de un terrible error. Sin embargo, la situación exige respuestas y la obliga a abandonar su rutina para viajar de urgencia a la capital francesa.

Según el resumen oficial en Netflix: "Una madre decidida a demostrar la inocencia de su hija termina descubriendo que la verdad duele... y que los límites entre víctima y victimario, a veces, se confunden".

Cuatro episodios para seguir un misterio de principio a fin

La duración es otro de los puntos destacados de esta producción de Netflix. Una madre perfecta cuenta con cuatro episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno, una estructura que permite desarrollar la trama sin extenderla durante demasiadas horas.

Este formato puede resultar atractivo para quienes prefieren las miniseries frente a las ficciones con varias temporadas. En lugar de comprometerse con una historia prolongada, el público puede seguir el conflicto de Hélène a lo largo de cuatro capítulos.

La brevedad también concentra la atención en los acontecimientos principales. La acusación contra Anya, el viaje de su madre a París, la intervención de Vincent y la aparición de nuevas contradicciones forman parte del recorrido narrativo que sostiene la intriga.

Cada avance de la investigación modifica la perspectiva de la protagonista. La certeza inicial de Hélène comienza a enfrentarse con información que no encaja con su visión de los hechos, mientras la necesidad de encontrar respuestas se vuelve cada vez más urgente.

La serie apuesta así por una combinación de suspenso, drama y secretos familiares. Su estructura permite que las preguntas se acumulen a medida que aparecen nuevos elementos, sin perder de vista el conflicto central: una madre que intenta proteger a su hija mientras busca comprender qué ocurrió realmente.

Mirá el tráiler de Una madre perfecta en Netflix