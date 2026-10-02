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Encontraron a una pareja muerta en su casa y un detalle desconcierta a los investigadores

Fanny Figueroa y Daniel Maldonado fue hallada sin vida dentro de su vivienda, luego de que un vecino alertara a la Policía. En la casa también hallaron muerta a su mascota y una serie de elementos que ahora son analizados.

Encontraron a una pareja muerta dentro de su casa de San Juan. 

Encontraron a una pareja muerta dentro de su casa de San Juan. 

Un estremecedor hallazgo conmocionó a los vecinos de Chimbas, en San Juan. Una mujer y su pareja fueron encontrados muertos dentro de la casa que compartían en el Loteo 30 de Agosto. En el mismo lugar, los investigadores también encontraron sin vida a la mascota de ambos, una perra caniche, y ahora intentan determinar qué ocurrió.

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Las víctimas fueron identificadas como Fanny Figueroa y Daniel Maldonado, ambos mayores de 50 años. Eran oriundos de la provincia de Buenos Aires y se habían instalado en San Juan hacía aproximadamente cuatro o cinco años. La principal hipótesis de la Fiscalía apunta, de manera preliminar, a un posible femicidio seguido de suicidio, aunque la secuencia deberá ser confirmada mediante las autopsias y las pericias.

El caso se descubrió después de que un vecino advirtiera un fuerte olor proveniente de la vivienda y notara que hacía varios días que no veía a la pareja. Ante la situación, llamó al 911 y la Policía se dirigió hasta la propiedad.

Cuando los efectivos ingresaron, encontraron los cuerpos. Los primeros análisis de la escena indicaron que Figueroa presentaba heridas provocadas con un arma blanca, mientras que Maldonado tenía lesiones que, según la investigación preliminar, serían compatibles con una muerte autoinfligida.

La hipótesis que investiga la Justicia

Fanny Figueroa apareci&oacute; muerta en su casa de San Juan. (Foto: redes)

Fanny Figueroa apareció muerta en su casa de San Juan. (Foto: redes)

La causa quedó a cargo del fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, quien explicó que los primeros elementos recolectados permiten trabajar sobre la hipótesis de que Maldonado habría atacado a su pareja y posteriormente se habría quitado la vida.

Sin embargo, los investigadores todavía esperan los estudios forenses para confirmar tanto las causas de las muertes como la secuencia exacta de los hechos.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue la posición en la que encontraron el cuerpo de Figueroa. De acuerdo con la información publicada hasta el momento, existen indicios de que habría sido movido dentro de la vivienda después de su muerte.

En principio, la escena no presentaba señales que apuntaran a la intervención de una tercera persona. La vivienda estaba cerrada, las llaves permanecían colocadas y no se detectaron faltantes de objetos de valor, según la información incorporada a la investigación.

Los primeros cálculos forenses ubicaron las muertes varios días antes del hallazgo. Mientras algunas estimaciones iniciales hablaron de entre tres y cinco días, medios locales indicaron que los cuerpos podrían llevar más de cinco días en la propiedad. La data definitiva será establecida por las autopsias.

El misterio por la mascota que apareció muerta

Uno de los aspectos que más interrogantes generó fue el hallazgo de la perra caniche de la pareja también muerta dentro de la casa.

Hasta el momento, los investigadores no determinaron cómo murió el animal ni si su fallecimiento estuvo directamente relacionado con las muertes de Figueroa y Maldonado. La Fiscalía no descarta ninguna posibilidad y el caso también será objeto de pericias.

Según publicó Tiempo de San Juan, cerca de los cuerpos habría sido encontrada una sustancia potencialmente tóxica. Una de las hipótesis bajo análisis es que Maldonado habría intentado quitarse la vida de distintas maneras y que la mascota podría haber ingerido accidentalmente esa sustancia. Otra posibilidad que investigan es que el animal haya sido atacado deliberadamente. Ninguna de esas alternativas fue confirmada por el fiscal.

Quiénes eran Fanny Figueroa y Daniel Maldonado

Figueroa y Maldonado eran oriundos de Buenos Aires y vivían desde hacía varios años en Chimbas. Figueroa era ama de casa, mientras que Maldonado estaba desempleado. Su último trabajo conocido había sido como sereno de una escuela de la zona y atravesaba problemas económicos, de acuerdo con la información incorporada a la causa.

Ahora serán fundamentales los resultados de las autopsias, las pericias realizadas en la vivienda y los estudios sobre la mascota para reconstruir qué sucedió dentro de la casa durante los días previos al hallazgo.

Por el momento, la investigación continúa bajo la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, pero la Fiscalía remarcó que esa reconstrucción todavía debe ser respaldada por las pruebas forenses.

En pocas palabras

  • Hallazgo estremecedor: Encontraron a una pareja y su mascota muertos en San Juan.
  • Hipótesis judicial: Investigan un posible femicidio seguido de suicidio.
  • Investigación en curso: Se esperan autopsias y pericias para determinar las causas de las muertes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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