Encontraron a una pareja muerta en su casa y un detalle desconcierta a los investigadores

La hipótesis que investiga la Justicia

Fanny Figueroa apareció muerta en su casa de San Juan. (Foto: redes)

La causa quedó a cargo del fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, quien explicó que los primeros elementos recolectados permiten trabajar sobre la hipótesis de que Maldonado habría atacado a su pareja y posteriormente se habría quitado la vida.

Sin embargo, los investigadores todavía esperan los estudios forenses para confirmar tanto las causas de las muertes como la secuencia exacta de los hechos.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue la posición en la que encontraron el cuerpo de Figueroa. De acuerdo con la información publicada hasta el momento, existen indicios de que habría sido movido dentro de la vivienda después de su muerte.

En principio, la escena no presentaba señales que apuntaran a la intervención de una tercera persona. La vivienda estaba cerrada, las llaves permanecían colocadas y no se detectaron faltantes de objetos de valor, según la información incorporada a la investigación.

Los primeros cálculos forenses ubicaron las muertes varios días antes del hallazgo. Mientras algunas estimaciones iniciales hablaron de entre tres y cinco días, medios locales indicaron que los cuerpos podrían llevar más de cinco días en la propiedad. La data definitiva será establecida por las autopsias.

El misterio por la mascota que apareció muerta

Uno de los aspectos que más interrogantes generó fue el hallazgo de la perra caniche de la pareja también muerta dentro de la casa.

Hasta el momento, los investigadores no determinaron cómo murió el animal ni si su fallecimiento estuvo directamente relacionado con las muertes de Figueroa y Maldonado. La Fiscalía no descarta ninguna posibilidad y el caso también será objeto de pericias.

Según publicó Tiempo de San Juan, cerca de los cuerpos habría sido encontrada una sustancia potencialmente tóxica. Una de las hipótesis bajo análisis es que Maldonado habría intentado quitarse la vida de distintas maneras y que la mascota podría haber ingerido accidentalmente esa sustancia. Otra posibilidad que investigan es que el animal haya sido atacado deliberadamente. Ninguna de esas alternativas fue confirmada por el fiscal.

Quiénes eran Fanny Figueroa y Daniel Maldonado

Figueroa y Maldonado eran oriundos de Buenos Aires y vivían desde hacía varios años en Chimbas. Figueroa era ama de casa, mientras que Maldonado estaba desempleado. Su último trabajo conocido había sido como sereno de una escuela de la zona y atravesaba problemas económicos, de acuerdo con la información incorporada a la causa.

Ahora serán fundamentales los resultados de las autopsias, las pericias realizadas en la vivienda y los estudios sobre la mascota para reconstruir qué sucedió dentro de la casa durante los días previos al hallazgo.

Por el momento, la investigación continúa bajo la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, pero la Fiscalía remarcó que esa reconstrucción todavía debe ser respaldada por las pruebas forenses.