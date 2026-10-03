Lula y Bolsonaro cerraron la campaña en San Pablo con dos actos multitudinarios

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección, encabezó una movilización en San Pablo para cerrar su campaña electoral (Foto: REUTER)

Durante su discurso, Lula realizó un balance de sus últimos cuatro años de gobierno y expresó su confianza en conseguir los votos necesarios para definir la elección presidencial sin necesidad de disputar un balotaje.

En el entorno del mandatario recibieron con optimismo los últimos movimientos registrados en estados clave. Sin embargo, la disputa nacional continúa abierta y los sondeos muestran una diferencia acotada entre los dos principales candidatos.

Flávio Bolsonaro cerró con una caravana de motos

Flávio Bolsonaro, por su parte, eligió para su cierre una modalidad que se convirtió en una marca de los actos del bolsonarismo: una extensa caravana de motos y vehículos por el interior de San Pablo.

La movilización recorrió la zona comprendida entre Santa Bárbara d'Oeste y Americana, donde Bolsonaro estuvo acompañado por el gobernador paulista y candidato a la reelección, Tarcísio de Freitas, además del alcalde de San Pablo, Ricardo Nunes, también participaron los candidatos al Senado André do Prado y Guilherme Derrite.

Durante la actividad, Flávio Bolsonaro se mostró ante sus seguidores con un retrato de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y expresó su confianza tanto en su desempeño presidencial como en el resultado que obtendrá Tarcísio de Freitas en la elección paulista. El candidato tiene previsto completar sus actividades de campaña con otro acto con motos en la zona oeste de Río de Janeiro.

El candidato presidencial de la oposición, el senador Flavio Bolsonaro, en el centro. (Foto: AP)

Brasil se prepara para las elecciones

Los cierres de campaña dejaron expuesta nuevamente la polarización entre Lula y Flávio Bolsonaro, los dos candidatos que concentran la mayor parte de la intención de voto de cara a la primera vuelta.

La última encuesta nacional de Datafolha publicada antes del cierre mostró a Lula con 45% de los votos válidos frente al 40% de Flávio Bolsonaro. El mismo relevamiento indicó que un 17% de los entrevistados todavía admitía que podía modificar su voto.

Además, los escenarios cambian según la región. El relevamiento de Datafolha difundido el viernes mostró diferencias entre algunos de los principales distritos electorales del país y una competencia particularmente ajustada en San Pablo.