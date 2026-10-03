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Lula y Bolsonaro cerraron la campaña en San Pablo con dos actos multitudinarios

El líder del PT lideró una caravana en el centro y su principal opositor en las elecciones encabezó un desfile de motos en las afueras de la ciudad.

Lula y Bolsonaro cerraron la campaña en San Pablo. (Foto: redes sociales) 

Lula y Bolsonaro cerraron la campaña en San Pablo. (Foto: redes sociales)

 

A horas de las elecciones presidenciales en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron este sábado sus campañas con dos actos multitudinarios en el estado de San Pablo. Las elecciones serán este domingo en medio de una disputa marcada por la polarización y la expectativa por los últimos sondeos antes de la votación.

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Alberto Fernández compartió un spot de Lula y volvió sobre su polémica frase sobre los brasileños. (Foto: archivo)

El presidente brasileño y candidato a la reelección encabezó una caminata por la Avenida Paulista, en la ciudad de San Pablo, mientras que su principal adversario eligió una tradicional caravana de motos por el interior paulista. Ambos aprovecharon sus últimas apariciones antes de las urnas para mostrarse confiados y hablar de una posible victoria en primera vuelta.

El cierre se produjo mientras las campañas siguen con atención los últimos movimientos de las encuestas. El Datafolha difundido el viernes ubicó a Lula con el 45% y a Flávio Bolsonaro con el 40% de los votos válidos a nivel nacional, mientras que este sábado se conocerá el último relevamiento del instituto antes de la elección.

Lula encabezó un acto con una puesta en escena que combinó camiones, música, jingles de campaña y una multitud de seguidores que acompañó la recorrida por una de las principales avenidas de San Pablo. El mandatario estuvo acompañado por el vicepresidente Geraldo Alckmin, la primera dama Rosângela “Janja” da Silva y el candidato a gobernador paulista Fernando Haddad.

El presidente brasile&ntilde;o Luiz In&aacute;cio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelecci&oacute;n, encabez&oacute; una movilizaci&oacute;n en San Pablo para cerrar su campa&ntilde;a electoral (Foto: REUTER)

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección, encabezó una movilización en San Pablo para cerrar su campaña electoral (Foto: REUTER)

Durante su discurso, Lula realizó un balance de sus últimos cuatro años de gobierno y expresó su confianza en conseguir los votos necesarios para definir la elección presidencial sin necesidad de disputar un balotaje.

En el entorno del mandatario recibieron con optimismo los últimos movimientos registrados en estados clave. Sin embargo, la disputa nacional continúa abierta y los sondeos muestran una diferencia acotada entre los dos principales candidatos.

Flávio Bolsonaro cerró con una caravana de motos

Flávio Bolsonaro, por su parte, eligió para su cierre una modalidad que se convirtió en una marca de los actos del bolsonarismo: una extensa caravana de motos y vehículos por el interior de San Pablo.

La movilización recorrió la zona comprendida entre Santa Bárbara d'Oeste y Americana, donde Bolsonaro estuvo acompañado por el gobernador paulista y candidato a la reelección, Tarcísio de Freitas, además del alcalde de San Pablo, Ricardo Nunes, también participaron los candidatos al Senado André do Prado y Guilherme Derrite.

Durante la actividad, Flávio Bolsonaro se mostró ante sus seguidores con un retrato de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y expresó su confianza tanto en su desempeño presidencial como en el resultado que obtendrá Tarcísio de Freitas en la elección paulista. El candidato tiene previsto completar sus actividades de campaña con otro acto con motos en la zona oeste de Río de Janeiro.

El candidato presidencial de la oposici&oacute;n, el senador Flavio Bolsonaro, en el centro. (Foto: AP)&nbsp;

El candidato presidencial de la oposición, el senador Flavio Bolsonaro, en el centro. (Foto: AP)

Brasil se prepara para las elecciones

Los cierres de campaña dejaron expuesta nuevamente la polarización entre Lula y Flávio Bolsonaro, los dos candidatos que concentran la mayor parte de la intención de voto de cara a la primera vuelta.

La última encuesta nacional de Datafolha publicada antes del cierre mostró a Lula con 45% de los votos válidos frente al 40% de Flávio Bolsonaro. El mismo relevamiento indicó que un 17% de los entrevistados todavía admitía que podía modificar su voto.

Además, los escenarios cambian según la región. El relevamiento de Datafolha difundido el viernes mostró diferencias entre algunos de los principales distritos electorales del país y una competencia particularmente ajustada en San Pablo.

En pocas palabras

  • Cierre de campaña: Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro culminaron sus campañas en San Pablo con actos multitudinarios.
  • Encuestas: El último sondeo de Datafolha mostró a Lula con 45% y a Bolsonaro con 40% de los votos válidos.
  • Polarización: Las elecciones presidenciales en Brasil se perfilan como una disputa muy reñida entre los dos candidatos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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