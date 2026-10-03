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Qué dice el comunicado del organizador de los amistosos de la selección sobre lo ocurrido con Burkina Faso

La confirmación del encuentro en el Monumental llegó luego de una sucesión de inconvenientes que pusieron en duda la realización del partido.

Qué dice el comunicado del organizador de los amistosos de la selección. (Foto: archivo)

Qué dice el comunicado del organizador de los amistosos de la selección. (Foto: archivo)

Después de 24 horas de incertidumbre y negociaciones contrarreloj, el amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso finalmente se disputará este sábado por la noche en el estadio Monumental. Sin embargo, el conjunto africano llegará a Buenos Aires con importantes modificaciones en su plantel y varios futbolistas de la selección Sub 23 reemplazarán a jugadores de la mayor que se negaron a viajar.

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La confirmación llegó luego de una sucesión de inconvenientes que pusieron en duda la realización del encuentro. Una falla técnica en el avión que debía trasladar a Burkina Faso, la cancelación del vuelo y la negativa de varios jugadores a utilizar una alternativa comercial obligaron a reorganizar prácticamente toda la operación.

Jairo Pachon, agente FIFA de Partidos y organizador de los tres encuentros que disputará la Albiceleste, difundió un comunicado en el que reveló los detalles de una gestión que calificó como una de las más difíciles de su carrera. “En mis 18 años de experiencia trabajando con selecciones nacionales he afrontado numerosas situaciones adversas. Esta ha sido una de las más complejas, tanto por la sucesión de dificultades como por la magnitud del esfuerzo necesario para resolverlas”, explicó.

El plan original establecía que la delegación de Burkina Faso viajara desde Casablanca hacia Buenos Aires después de disputar un partido frente a República Centroafricana. Para eso, tenía previsto abordar un vuelo chárter el 30 de septiembre.

Jairo Pachon, el colombiano a cargo de la organizaci&oacute;n de los amistosos de la selecci&oacute;n argentina. (Foto: Eurodata)

Jairo Pachon, el colombiano a cargo de la organización de los amistosos de la selección argentina. (Foto: Eurodata)

Sin embargo, cuando los jugadores ya estaban en el aeropuerto y preparados para embarcar, apareció el primer gran inconveniente. “Cuando el equipo ya se encontraba en el aeropuerto, preparado para embarcar, la compañía operadora informó que la aeronave estaba siendo revisada debido a una falla técnica detectada por sus sistemas”, relató Pachon.

Después de varias horas de espera, la empresa determinó que el avión no estaba en condiciones de despegar y comunicó la cancelación tanto del vuelo como del contrato por motivos de fuerza mayor. A partir de ese momento comenzó una carrera contrarreloj para encontrar otra aeronave y conseguir las autorizaciones necesarias, pero mientras avanzaban esas gestiones surgió un segundo problema que volvió a poner en riesgo el partido.

La protesta de los jugadores de Burkina Faso

Según explicó el organizador, varios futbolistas incluidos originalmente en la convocatoria de Burkina Faso decidieron no viajar a la Argentina. Los jugadores argumentaron desgaste y cansancio acumulado y rechazaron la posibilidad de completar el traslado en vuelos comerciales.

Los futbolistas reclamaban que se consiguiera un nuevo chárter para trasladarse directamente a Buenos Aires. “Durante las siguientes 24 horas, representantes de la Federación de Fútbol de Burkina Faso y del Gobierno mantuvieron diversas reuniones con estos jugadores para solicitarles que reconsideraran su posición y cumplieran el compromiso asumido con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”, explicó Pachon.

Las negociaciones no lograron modificar la postura de los jugadores. Quienes habían decidido no viajar mantuvieron su negativa, por lo que las autoridades debieron recurrir a una solución de emergencia.

Burkina Faso reemplazó jugadores y viajará con futbolistas Sub 23

Ante la situación, el Gobierno de Burkina Faso y la federación de fútbol de ese país resolvieron reemplazar a los jugadores que se negaron a viajar. Varios de los convocados de urgencia pertenecen al seleccionado Sub 23.

Los reemplazantes tuvieron que trasladarse desde Burkina Faso hasta Casablanca para reunirse con el resto de la delegación y abordar el nuevo vuelo contratado con destino a Buenos Aires. “Los convocados como reemplazos tuvieron que viajar desde Burkina Faso hasta Casablanca para unirse al resto de la delegación, donde se encontraba el nuevo chárter contratado para continuar hacia Buenos Aires”, detalló Pachon.

La Selecci&oacute;n argentina viene de golear a Bolivia 4-0. (Foto: archivo)

La Selección argentina viene de golear a Bolivia 4-0. (Foto: archivo)

Finalmente, el avión partió durante la madrugada rumbo a la Argentina y tiene previsto aterrizar en Buenos Aires alrededor de las 15.30. Hasta el momento no se difundió oficialmente la nómina definitiva de jugadores que estarán disponibles para enfrentar a la selección argentina.

De esta manera, Argentina y Burkina Faso jugarán finalmente este sábado en el Monumental, aunque el seleccionado africano afrontará el amistoso con un plantel diferente al originalmente previsto y con varios futbolistas Sub 23 convocados de urgencia.

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