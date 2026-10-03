Wanda Nara mostró cómo está su relación con Maxi López con una contundente foto: "Re..."

Wanda Nara y Maxi López volvieron a quedar en el centro de la atención tras un intercambio en MasterChef Celebrity (Telefe), donde surgió el tema de las supuestas filtraciones de conversaciones privadas por parte del exfutbolista.
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Tras el cruce por las filtraciones de chats en MasterChef, Wanda Nara y Maxi López volvieron a intercambiar mensajes en las redes sociales.
Wanda Nara y Maxi López volvieron a quedar en el centro de la atención tras un intercambio en MasterChef Celebrity (Telefe), donde surgió el tema de las supuestas filtraciones de conversaciones privadas por parte del exfutbolista.
Durante una de las grabaciones del reality, la conductora contó que su expareja le compartía capturas del chat privado de los participantes de la edición anterior cuando algunos de ellos hablaban mal de ella. La revelación generó un ida y vuelta entre ambos, aunque López le restó dramatismo a la situación con humor.
Días después de ese momento, Nara sorprendió en sus redes sociales con una foto junto al padre de sus hijos. En la imagen, ambos aparecen sentados en un living y compartiendo un mate, acompañados por la palabra “reconciliados ”, la mención al perfil de Instagram del exfutbolista y un emoji de corazón.
Lejos de dejar pasar la publicación, López respondió con un mensaje que mantuvo el tono distendido y familiar: “ Vamos por nuestros hijos Solange ”, junto a un emoji de brazo flexionado.
Actualmente, el exdelantero se desempeña como analista de la Selección Nacional, una función que, según trascendió, habría conseguido con la intervención de la propia Wanda, con quien mantiene un vínculo marcado por la crianza compartida de sus hijos y sus frecuentes intercambios públicos.
Maxi López volvió a referirse a la polémica por las supuestas filtraciones de chats privados de MasterChef Celebrity (Telefe) y lanzó una frase irónica sobre la versión que había contado Wanda Nara. El exfutbolista reaccionó luego de que Marixa Balli, quien compartió temporada con él en el reality, diera su propia versión de lo ocurrido.
Durante su participación en Cortá por Lozano (Telefe), Balli aseguró que dentro del grupo de cocineros nunca habían hablado mal de Wanda, una declaración que volvió a poner en discusión el relato sobre los mensajes privados que habrían llegado a manos de la conductora.
Al ser consultado por los dichos de su excompañera, López respondió con humor y dejó una pregunta que no pasó inadvertida: "¿Todavía le creemos a Wanda?"
El comentario provocó risas en el estudio de Vero Lozano, donde la conductora y sus panelistas reaccionaron con ironía: "No más palabras señor juez".
“Empezó el show, estos seis meses son de ella, todos los días va a traer alguna cosa nueva, ustedes ya la conocen”, hizo referencia a las declaraciones que Wanda suele realizar públicamente y al revuelo que generan.