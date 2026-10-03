Grave denuncia de una adolescente de 14 años contra un vecino: su hermano lo mató a puñaladas

En ese marco, con un arma blanca, el hermano de la chica habría atacado a Sosa, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Allende, donde murió como consecuencia de las graves heridas que sufrió en el abdomen y en el muslo izquierdo.

El joven de 18 años escapó y, de acuerdo con versiones de medios locales, continúa prófugo. La Fiscalía N° 19 de Lomas de Zamora inició una causa por el homicidio de Sosa y ordenó las medidas para localizarlo.

En tanto, una Fiscalía de Género investiga la denuncia por abuso sexual.

Los antecedentes penales de Norberto Sosa

Según fuentes de la investigación, Sosa tenía varios antecedentes penales y había estado detenido en más de una oportunidad. Entre las causas mencionadas figuran denuncias por abuso sexual. La primera se registró en enero de 2012.

En 2022 estuvo detenido en la cárcel de Florencio Varela. Luego recuperó la libertad y volvió a quedar preso. En 2023 fue liberado de la Unidad Penal N° 40 de Lomas de Zamora.