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Grave denuncia de una adolescente de 14 años contra un vecino: su hermano lo mató a puñaladas

El acusado de abuso tenía antecedentes penales y varias denuncias en su contra.

Grave denuncia de una adolescente de 14 años contra un vecino: su hermano lo mató a puñaladas. Foto ilustrativa. 

Grave denuncia de una adolescente de 14 años contra un vecino: su hermano lo mató a puñaladas. Foto ilustrativa. 

Una adolescente de 14 años denunció que fue abusada sexualmente por un vecino en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, luego de que presuntamente la retuviera en la vivienda y la amenazara con un arma de fuego. El acusado, identificado como Norberto Sosa, fue asesinado a puñaladas por el hermano de la menor.

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Schmidt fue condenado en un juicio abreviado a 12 años de prisión. (Foto: gentileza Diario Jornada)

El caso se conoció este viernes cuando la tía de la joven se presentó en la comisaría de Villa Centenario para denunciar que no tenía noticias de su sobrina, quien convivía desde hacía dos semanas con su abuela y había salido de la casa sin avisar.

En paralelo, familiares y vecinos comenzaron a recorrer el barrio para encontrarla. La búsqueda terminó cuando la menor fue localizada en el fondo de una vivienda ubicada sobre la calle Millán al 100, exactamente al lado de la casa de su abuela. Allí vivía Sosa.

Según indicó la madre de la víctima, al ingresar al domicilio, su hija estaba recostada en la cama del hombre. La mujer declaró que el acusado la había amenazado con un arma de fuego y que había abusado sexualmente de ella. Finalmente, logró sacarla del domicilio, que luego fue incendiado a modo de venganza.

En ese marco, con un arma blanca, el hermano de la chica habría atacado a Sosa, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Allende, donde murió como consecuencia de las graves heridas que sufrió en el abdomen y en el muslo izquierdo.

El joven de 18 años escapó y, de acuerdo con versiones de medios locales, continúa prófugo. La Fiscalía N° 19 de Lomas de Zamora inició una causa por el homicidio de Sosa y ordenó las medidas para localizarlo.

En tanto, una Fiscalía de Género investiga la denuncia por abuso sexual.

Los antecedentes penales de Norberto Sosa

Según fuentes de la investigación, Sosa tenía varios antecedentes penales y había estado detenido en más de una oportunidad. Entre las causas mencionadas figuran denuncias por abuso sexual. La primera se registró en enero de 2012.

En 2022 estuvo detenido en la cárcel de Florencio Varela. Luego recuperó la libertad y volvió a quedar preso. En 2023 fue liberado de la Unidad Penal N° 40 de Lomas de Zamora.

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