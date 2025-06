La confesión más honesta de Valentina Cervantes tras perdonar a Enzo Fernández

Y agregó: "Entonces era como bueno, ¿qué hago? Si dejo todo de nuevo, como dejé hace cuatro años”.

A Chiara Mancuso le preguntaron si fue la tercera en discordia entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández: su fuerte reacción

Chiara Mancuso reconoció en el video presentación a la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) que le gustaban los futbolistas y que había salido con alguno en el pasado.

Lo cierto es que en Bondi Live, la morocha respondió a una picante pregunta cuando le consultaron si fue la tercera en discordia entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.

Santiago Rivaroy le preguntó a la ex participante del reality si tuvo un romance con el futbolista surgido de River Plate y ella fue tajante en su respuesta.

"No, chicos... Cero, nada que ver, recién me entero", reaccionó Chiara Mancuso. Y luego aclaró sobre unos dichos que tuvo dentro de la casa y despertaron ese rumor.

"Yo hablé de que me gustaban los morochos de dientes blancos y lo relacionaron con eso y sí yo dije que he estado con jugadores, pero nunca me referí a ninguno. Eso es totalmente mentira", comentó Chiara Mancuso.

Cabe recordar que Valentina Cervantes y Enzo Fernández se separaron unos pocos meses y luego se reconciliaron. Chiara fue categórica y desmintió cualquier tipo de vínculo con el deportista.