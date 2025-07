Valentina Cervantes compartió cómo fue su cita con Enzo Fernández y terminaron burlándose de él

meme cita Valentina Cervantes y Enzo Fernández 2

"Ya sabemos quién hace el asado los domingos”, "Comías polenta en San Martín, ¿qué te hacés?”, fueron algunos de los picantes comentarios que empezaron a leerse en la red social X, pero no eso no fue todo.

Así fue que en cuestión de unos pocos minutos, los comentarios en la ex red social del pajarito se fueron poniendo cada vez más picantes a causa del sutil chiste de la modelo hacia su marido. "Fino Fernández", “Enzo no podés ser tan trolo”, “La alfa de la relación” y “Ya sabemos quién manda ahí”, fueron otros de los tantos comentarios que inundaron X, luego de que una cuenta de tendencias publicara la Instagram Storie de Valentina Cervantes sobre su cena romántica.

El día que Valentina Cervantes contó todos los detalles de su reconciliación con Enzo Fernández

A fines de marzo pasado, Valentina Cervantes habló a calzón quitado en una entrevista con LAM (América TV) sobre su reconciliación con el futbolista Enzo Fernández, con quien comparte dos hijos y una historia de amor marcada por altibajos y segundas oportunidades.

“Tuvimos nuestras charlas. Arreglamos las cosas con las que no estábamos muy de acuerdo. Pudimos acomodarnos bien para seguir por la familia. Y, obvio, por la pareja. Siempre digo que si no hubiera amor, hoy no estaría con Enzo”, confesó Valentina al móvil del programa que conduce Ángel de Brito.

La modelo explicó que accedió a darle una segunda oportunidad, algo que, según sus palabras, siempre estaría dispuesta a hacer por su familia: “Soy de dar segundas oportunidades, y si es mi familia, más todavía”.

Consultada por cómo se dio el acercamiento, Cervantes reveló: “Fue una charla íntima. Se extrañó todo también: la familia, la pareja, el estar acompañado. No es lo mismo y más estando afuera”.

Además, detalló que cuando viajó a Inglaterra no fue con expectativas románticas, ya que estaban separados: “Era solo el vínculo para que esté con mis hijos. Eso lo dije desde el día uno, que no los iba a separar del papá. Después, nos reencontramos como pareja”.

En otro tramo de la entrevista, Ángel de Brito fue al hueso y le preguntó si se habían contado todo lo que hicieron durante el tiempo separados: “No, viste que en esos terrenos es mejor no entrar. Aparte, si él estaba soltero, no le puedo recriminar nada”, respondió con franqueza.

Ante los rumores que vincularon a Enzo Fernández con Nicki Nicole, De Brito no dejó pasar la oportunidad: “¿Escuchás a Nicki Nicole?”. A lo que Valentina respondió sin vueltas: “Obvio, en el auto. Ojos verdes me encanta. Olivia también la escucha”.

Y sobre si suena una canción de Nicki cuando están juntos, “No, por ahora no puso ninguna cara rara”, bromeó Cervantes, dejando claro que no está interesada en escarbar el pasado. “Yo a la chica no la conozco, no la puedo juzgar. Prefiero no meterme ahí”.

Así, con tono calmo y sin escándalos, Valentina Cervantes dejó en claro que la prioridad es su familia y que su reconciliación con Enzo Fernández está basada en el amor, la madurez y el perdón.