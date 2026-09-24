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El inesperado dato que reveló Jimena Monteverde sobre la salud de Mirtha Legrand

Preocupación por Mirtha Legrand: Jimena Monteverde reveló cómo está la diva y qué hace durante su internación. Enterate.

El inesperado dato que reveló Jimena Monteverde sobre la salud de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei mientras se recupera de una neumopatía, pero las últimas noticias sobre su evolución llevaron tranquilidad. Este miércoles, Jimena Monteverde habló sobre el estado de salud de la diva y contó cómo atraviesa estos días de internación.

En diálogo con Puro Show, la cocinera aseguró que Mirtha “está muy bien” y reveló incluso algunos detalles de su rutina durante su estadía en el centro médico.

“Ayer estuvo mirando tele. Se quiere ir a su casa, así que está muy bien”, contó Monteverde, dando cuenta de que la conductora mantiene las ganas de regresar a su hogar.

La cocinera explicó además que no tiene comunicación directa con Mirtha durante estos días, ya que el contacto está reservado principalmente para sus familiares y personas más cercanas. Sin embargo, aseguró que se mantiene al tanto de su evolución.

“Tengo el parte todos los días que pregunto”, explicó Jimena, quien también contó que la diva está descansando bien durante la internación.

“Está durmiendo muy bien, pasa buena noche”, aseguró.

Las declaraciones de Monteverde coincidieron con la difusión de un nuevo parte médico del Sanatorio Mater Dei, que informó que Mirtha “continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”.

Pese a esta evolución favorable, los médicos resolvieron que la conductora permanezca internada durante los próximos días para continuar bajo control y recibir los cuidados necesarios. Según informó el centro médico, si no se producen cambios, el próximo parte será difundido el viernes 25 de septiembre.

Mirtha había vuelto a ser internada el viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de haber recibido el alta de una primera internación. En aquella oportunidad había atravesado un cuadro respiratorio y continuaba con tos, por lo que todavía no había retomado su actividad habitual.

Durante esta segunda internación, el Mater Dei informó inicialmente que presentaba un cuadro compatible con neumopatía y que permanecería en la institución para realizar estudios, recibir tratamiento y mantenerse bajo observación.

Además de referirse a su estado de salud, Jimena Monteverde habló del vínculo que mantiene con Mirtha y de cuánto se siente su ausencia en el programa.

“Para mí es un honor, imaginate. Es la diva de nuestra televisión y del mundo”, expresó la cocinera.

Y agregó una frase que refleja el impacto de la ausencia de la conductora en el equipo: “Todos, todos la extrañan”.

Mientras Mirtha continúa bajo observación médica, el último parte del Mater Dei señala que evoluciona favorablemente. Y, según contó Monteverde, la diva descansa bien, mira televisión y ya tiene ganas de volver a su casa.

En pocas palabras

  • Mirtha Legrand: La conductora se recupera de una neumopatía en el Sanatorio Mater Dei.
  • Estado de salud: Jimena Monteverde confirmó que la diva está muy bien, descansa y mira televisión.
  • Evolución favorable: El último parte médico indica mejoría, pero permanecerá internada para continuar bajo control.
Resumen generado por Thinkindot AI
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