El inesperado dato que reveló Jimena Monteverde sobre la salud de Mirtha Legrand

“Tengo el parte todos los días que pregunto”, explicó Jimena, quien también contó que la diva está descansando bien durante la internación.

“Está durmiendo muy bien, pasa buena noche”, aseguró.

Las declaraciones de Monteverde coincidieron con la difusión de un nuevo parte médico del Sanatorio Mater Dei, que informó que Mirtha “continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”.

Pese a esta evolución favorable, los médicos resolvieron que la conductora permanezca internada durante los próximos días para continuar bajo control y recibir los cuidados necesarios. Según informó el centro médico, si no se producen cambios, el próximo parte será difundido el viernes 25 de septiembre.

Mirtha había vuelto a ser internada el viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de haber recibido el alta de una primera internación. En aquella oportunidad había atravesado un cuadro respiratorio y continuaba con tos, por lo que todavía no había retomado su actividad habitual.

Durante esta segunda internación, el Mater Dei informó inicialmente que presentaba un cuadro compatible con neumopatía y que permanecería en la institución para realizar estudios, recibir tratamiento y mantenerse bajo observación.

Además de referirse a su estado de salud, Jimena Monteverde habló del vínculo que mantiene con Mirtha y de cuánto se siente su ausencia en el programa.

“Para mí es un honor, imaginate. Es la diva de nuestra televisión y del mundo”, expresó la cocinera.

Y agregó una frase que refleja el impacto de la ausencia de la conductora en el equipo: “Todos, todos la extrañan”.

Mientras Mirtha continúa bajo observación médica, el último parte del Mater Dei señala que evoluciona favorablemente. Y, según contó Monteverde, la diva descansa bien, mira televisión y ya tiene ganas de volver a su casa.