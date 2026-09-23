Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (21 + 7) × 6 - 36 ÷ 9 + 23.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (21 + 7) × 6 - 36 ÷ 9 + 23.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
21 + 7 = 28
La expresión queda así: 28 × 6 - 36 ÷ 9 + 23
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
28 × 6 = 168 | 36 ÷ 9 = 4
La expresión queda así: 168 - 4 + 23
El cierre se hace de izquierda a derecha.
168 - 4 = 164 |
164 + 23 = (?)
El tropiezo más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si cada operación tuviera la misma prioridad. En este tipo de reto, frenar un segundo y aplicar PEMDAS cambia por completo el camino. Además de ser un juego entretenido, practicar estos desafíos ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad mental.