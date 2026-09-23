Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

21 + 7 = 28

La expresión queda así: 28 × 6 - 36 ÷ 9 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

28 × 6 = 168 | 36 ÷ 9 = 4

La expresión queda así: 168 - 4 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

168 - 4 = 164 |

164 + 23 = (?)

Resultado final: 187

El tropiezo más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si cada operación tuviera la misma prioridad. En este tipo de reto, frenar un segundo y aplicar PEMDAS cambia por completo el camino. Además de ser un juego entretenido, practicar estos desafíos ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad mental.