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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (21 + 7) × 6 - 36 ÷ 9 + 23.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación pone a prueba tu memoria matemática

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

21 + 7 = 28

La expresión queda así: 28 × 6 - 36 ÷ 9 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

28 × 6 = 168 | 36 ÷ 9 = 4

La expresión queda así: 168 - 4 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

168 - 4 = 164 |

164 + 23 = (?)

Resultado final: 187

El tropiezo más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si cada operación tuviera la misma prioridad. En este tipo de reto, frenar un segundo y aplicar PEMDAS cambia por completo el camino. Además de ser un juego entretenido, practicar estos desafíos ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad mental.

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