El feroz escándalo que sacude a TN por Luciana Geuna y su llegada a MasterChef: "Está acomodada por..."

"Es un amor de persona y me llama la atención lo que va a hacer porque ella es muy laburadora", aseguró Latorre.

La salida de Luciana Geuna a MasterChef Celebrity y la interna en TN con los Lanata boys

Majo Martino fue contundente en SQP al referirse al trato preferencial que tendrían algunos periodistas puntuales en TN que compartieron programa en su momento con el recordado Jorge Lanata.

“A mí lo me dicen es: está muy acomodada por el gerente en El Trece, hace lo que quiere, porque ellos trabajaron juntos en PPT. Porque dicen: si esto (sumarse a MasterChef) lo llega a hacer otro periodista que no sea de Los Lanata boys... Los Lanata boys están todos acomodados", indicó la panelista.

"Fue un alivio cuando se fueron yendo todos porque no saludaban a nadie y se creían superior al resto, me contaba este periodista que hay una interna muy feroz: eran dos mundos distintos", continuó Martino.

"Los Lanata boys siempre hicieron lo que se les cantó, no se vinculan con la gente, se creen superiores y tienen todo el apoyo del gerente", siguió picante sobre la interna en la señal de noticias.

A lo que Yanina Latorre aportó un mensaje bomba que le llegó de alguien del canal de las pelotas en cuanto a un posible desembarco de Luciana Geuna a las noticias de Telefe.

"Me pone una persona que trabaja en noticias de Telefe: una mina cocinando y en ese puter.. No va con el profesionalismo de las noticias de Telefe. A los noticieros les va muy bien cómo están, no pueden agregar a alguien por la ventana. Además tenemos en cuenta que ya chocó Telenoche cuando reemplazó a María Laura (Santillán)", concluyó la conductora.