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Martita Fort reveló cómo se prepara para MasterChef Celebrity y sorprendió con lo que dijo de Wanda Nara

La hija de Ricardo Fort habló en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre su desembarco en el reality de cocina, confesó que estudia recetas hasta las tres de la mañana y contó cómo es su relación con la conductora.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 24 sept 2026, 11:17
Martita Fort reveló cómo se prepara para MasterChef Celebrity y sorprendió con lo que dijo de Wanda Nara

Martita Fort reveló cómo se prepara para MasterChef Celebrity y sorprendió con lo que dijo de Wanda Nara

Martita Fort reveló cómo se prepara para MasterChef Celebrity y sorprendió con lo que dijo de Wanda Nara

Martita Fort reveló cómo se prepara para MasterChef Celebrity y sorprendió con lo que dijo de Wanda Nara

Martita Fort se prepara para afrontar uno de los desafíos televisivos más importantes de su carrera: su participación en MasterChef Celebrity, que arranca el lunes 28 de septiembre a las 22:15 por Telefe y HBO Max. En diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, la joven contó cómo atraviesa las primeras grabaciones y dejó en claro que se tomó la competencia muy en serio.

“Por el momento, grabarlo me está siendo una cosa de locos. La estoy pasando súper bien. Estoy amando y disfrutando todo el proceso”, aseguró Martita, quien destacó además el vínculo que se generó entre los participantes.

“Se armó como una gran familia de autoayuda. Obviamente se vienen momentos tensos y todo, pero por el momento bien”, explicó.

Lejos de tomarse su participación como un simple juego, la hija de Ricardo Fort confesó que está completamente enfocada en mejorar sus habilidades culinarias.

“Aunque quizás se rían mucho de mi participación en MasterChef, le estoy metiendo mucha onda. Desde que me llamaron estoy probando cosas en privado y plato a plato veo una cierta mejoría”, sostuvo.

Y reveló un detalle que demuestra hasta dónde llega su preparación: “Ayer a la noche me quedé hasta las tres de la mañana anotando recetas como una loca”.

Además, Martita contó que cuenta con la ayuda de un chef privado para entrenarse. “Tengo clases con él, después me llevo recetas para hacer en casa”, explicó.

Incluso modificó sus planes de fin de semana para practicar: “En vez de salir, estoy haciendo una cena en casa. Les paso recetas de platos que ya sé, ellos eligen y yo les cocino todo”.

Consultada sobre qué tipo de cocina prefiere, fue contundente y fiel a su estilo: “Más básico, siempre salados. He cocinado dulces, pero me es un dolor de tetas”.

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Martita Fort habló de Wanda Nara

Durante la entrevista, Martita también se refirió a Wanda Nara y contó cómo es el vínculo entre ambas durante las grabaciones del reality.

“A Wanda la conocía de antes y siento que congeniamos muy bien, tanto en el humor como en la personalidad”, destacó.

Cuando le plantearon si en un futuro se imaginaba siguiendo un camino como conductora, Martita frenó inmediatamente cualquier comparación: “Bueno, pará, no me quiero comparar con ella”.

De todas maneras, reconoció que tiene aspiraciones de seguir creciendo en los medios: “Espero que me vaya bien, espero que hagamos programas, espero conducir un programa”.

Martita también se mostró feliz por el presente que atraviesa fuera del reality. Tras su crecimiento en streaming y sus diferentes proyectos profesionales, confirmó que además está viviendo un gran momento sentimental.

“Me está yendo muy bien, hay que decirlo”, lanzó entre risas. Y cuando le preguntaron por el amor, confirmó: “Muy enamorada. Este año me sorprendió en muchos aspectos y me siento muy bien, muy tranquila”.

Así, Martita Fort encara su participación en MasterChef Celebrity con estudio, entrenamiento y una dedicación que, según ella misma reconoce, probablemente sorprenda a quienes esperaban verla tomarse la competencia con mayor liviandad.

     

 

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