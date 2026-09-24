Martita Fort reveló cómo se prepara para MasterChef Celebrity y sorprendió con lo que dijo de Wanda Nara

“Aunque quizás se rían mucho de mi participación en MasterChef, le estoy metiendo mucha onda. Desde que me llamaron estoy probando cosas en privado y plato a plato veo una cierta mejoría”, sostuvo.

Y reveló un detalle que demuestra hasta dónde llega su preparación: “Ayer a la noche me quedé hasta las tres de la mañana anotando recetas como una loca”.

Además, Martita contó que cuenta con la ayuda de un chef privado para entrenarse. “Tengo clases con él, después me llevo recetas para hacer en casa”, explicó.

Incluso modificó sus planes de fin de semana para practicar: “En vez de salir, estoy haciendo una cena en casa. Les paso recetas de platos que ya sé, ellos eligen y yo les cocino todo”.

Consultada sobre qué tipo de cocina prefiere, fue contundente y fiel a su estilo: “Más básico, siempre salados. He cocinado dulces, pero me es un dolor de tetas”.

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Martita Fort habló de Wanda Nara

Durante la entrevista, Martita también se refirió a Wanda Nara y contó cómo es el vínculo entre ambas durante las grabaciones del reality.

“A Wanda la conocía de antes y siento que congeniamos muy bien, tanto en el humor como en la personalidad”, destacó.

Cuando le plantearon si en un futuro se imaginaba siguiendo un camino como conductora, Martita frenó inmediatamente cualquier comparación: “Bueno, pará, no me quiero comparar con ella”.

De todas maneras, reconoció que tiene aspiraciones de seguir creciendo en los medios: “Espero que me vaya bien, espero que hagamos programas, espero conducir un programa”.

Martita también se mostró feliz por el presente que atraviesa fuera del reality. Tras su crecimiento en streaming y sus diferentes proyectos profesionales, confirmó que además está viviendo un gran momento sentimental.

“Me está yendo muy bien, hay que decirlo”, lanzó entre risas. Y cuando le preguntaron por el amor, confirmó: “Muy enamorada. Este año me sorprendió en muchos aspectos y me siento muy bien, muy tranquila”.

Así, Martita Fort encara su participación en MasterChef Celebrity con estudio, entrenamiento y una dedicación que, según ella misma reconoce, probablemente sorprenda a quienes esperaban verla tomarse la competencia con mayor liviandad.