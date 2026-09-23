La renuncia en el caso Loan Danilo Peña que lo cambia todo

Cuándo dejará su cargo el juez Fermín Ceroleni

La renuncia de Fermín Amado Ceroleni no quedó solamente en una decisión interna del Poder Judicial. Su salida fue oficializada mediante el Decreto 1066/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la información difundida sobre la medida, el magistrado permanecerá en funciones hasta el 1 de diciembre, fecha establecida para que se haga efectiva su salida.

Esto significa que, durante las próximas semanas, Ceroleni continuará participando del juicio que tiene como eje la desaparición de Loan Danilo Peña. El magistrado, además de integrar el tribunal, ocupa actualmente la presidencia del organismo que lleva adelante el debate.

La renuncia para acogerse a la jubilación se produce mientras el proceso judicial se encuentra en marcha y con numerosos acusados sometidos a juicio. Por eso, uno de los principales interrogantes que surgieron tras conocerse la noticia está relacionado con la continuidad de la integración del tribunal.

Hasta el momento, la salida de Ceroleni no fue presentada como una suspensión ni como una interrupción del debate. El tribunal cuenta con otros magistrados que forman parte de su integración y que continuarán interviniendo en el proceso.

Qué puede pasar con el tribunal después del 1 de diciembre

El Tribunal Oral Federal de Corrientes está integrado, además de Ceroleni, por los jueces Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte.

A ellos se suma Enrique Bosch, quien participa como juez subrogante y cumple el rol de cuarto magistrado.

Con la salida de Ceroleni prevista para diciembre, la estructura del tribunal ya cuenta con otros integrantes que pueden continuar interviniendo en el expediente. Por eso, uno de los puntos centrales será determinar cómo quedará formalmente conformado el cuerpo una vez que se concrete la jubilación.

La situación adquiere especial importancia porque se trata de un juicio de características complejas, con varios acusados, distintas imputaciones y una importante cantidad de elementos incorporados al expediente.

La conducción del debate, además, requiere resolver cuestiones procesales y organizar las diferentes etapas de las audiencias. Por ese motivo, cualquier modificación en la composición del tribunal es seguida con atención por las partes involucradas.

De todos modos, hasta ahora no trascendió una decisión oficial que indique que el cronograma de audiencias vaya a sufrir modificaciones como consecuencia directa de la renuncia.

El dato concreto es que Ceroleni seguirá en funciones hasta el 1 de diciembre y que, posteriormente, los restantes integrantes del tribunal deberán continuar con el proceso de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

Quiénes están acusados por la desaparición de Loan

La causa por la desaparición de Loan Peña tiene un grupo de personas acusadas por la hipótesis vinculada con la sustracción y ocultamiento del niño.

Entre ellas se encuentra María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal; Carlos Guido Pérez, capitán retirado de la Armada; y Walter Maciel, quien se desempeñaba como comisario de la localidad de 9 de Julio cuando ocurrió la desaparición.

También están acusados Laudelina Peña, tía paterna de Loan, y su pareja, Antonio Bernardino Benítez.

El listado se completa con Mónica Del Carmen Millapi, quien estuvo presente durante el almuerzo previo a la desaparición del niño, y su pareja, Daniel “Fierrito” Ramírez.

Cada uno de los acusados llega al debate dentro del marco de las imputaciones establecidas en la investigación judicial. La determinación de responsabilidades será materia del proceso y de las decisiones que adopte el tribunal al finalizar el juicio.

La causa, además, incluye otro grupo de personas que enfrenta acusaciones vinculadas con las maniobras que habrían afectado el desarrollo de la investigación original.

Los otros diez imputados en la causa

Además del grupo acusado por la sustracción y ocultamiento de Loan, otras diez personas están imputadas por hechos relacionados con el presunto desvío de la investigación, junto con otros delitos que forman parte del expediente.

Entre los nombres incluidos aparecen Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Federico Rossi Colombo, Elizabeth Cutaia y Alan Cañete.

También están imputados Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Las acusaciones contra este segundo grupo son diferentes de las que pesan sobre quienes están señalados por la desaparición del niño. Entre los delitos mencionados aparecen el desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, además de otras figuras contempladas en el expediente.

La existencia de estos dos grupos de imputados refleja la dimensión que adquirió la causa desde que Loan desapareció en junio de 2024.

La desaparición de Loan que conmocionó al país

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024, luego de participar de un almuerzo familiar en la zona rural de 9 de Julio, Corrientes.

Desde entonces, el caso generó una intensa investigación judicial y una búsqueda que durante meses tuvo repercusión en todo el país. La ausencia del niño provocó operativos de búsqueda, rastrillajes y múltiples líneas investigativas.

Con el paso del tiempo, la investigación se amplió y comenzó a involucrar a distintas personas que estuvieron relacionadas de manera directa o indirecta con los hechos posteriores a la desaparición.

El expediente también atravesó diferentes etapas judiciales y quedó bajo la órbita de la Justicia Federal. Finalmente, el proceso desembocó en el juicio que actualmente tiene a los distintos acusados frente al tribunal.

En ese contexto, la renuncia de Fermín Ceroleni aparece como una novedad institucional que deberá ser seguida durante el desarrollo del debate.

El calendario del juicio, por ahora, continúa

Uno de los principales puntos de atención después de conocerse la renuncia es qué ocurrirá con las audiencias previstas.

Por ahora, no se informó que el juicio vaya a detenerse por la salida del magistrado. Ceroleni permanecerá en su puesto hasta el 1 de diciembre, mientras que los jueces Bracco y Belforte continuarán integrando el tribunal.

También está previsto el papel de Enrique Bosch, quien interviene como juez subrogante.

La situación deberá resolverse dentro de las reglas procesales que correspondan y en función de la conformación definitiva del tribunal. En ese sentido, la fecha de salida de Ceroleni permite que su renuncia no sea inmediata, sino que se produzca mientras el juicio ya está en desarrollo.

Esto resulta relevante porque el proceso no comienza de cero: las audiencias, declaraciones y demás medidas que ya se hayan realizado forman parte de un debate judicial en curso.

Cualquier modificación en la integración del tribunal deberá contemplar, además, las garantías procesales de todas las partes.

Una nueva etapa para el Tribunal Oral Federal de Corrientes

La jubilación de Ceroleni significará un cambio en la conducción del tribunal que lleva adelante uno de los procesos judiciales de mayor repercusión de los últimos años en Corrientes.

Hasta diciembre, el magistrado continuará ejerciendo sus funciones. Después de esa fecha, la presidencia y la organización interna del cuerpo deberán adecuarse a la nueva composición.

El juez Enrique Bosch, por su condición de subrogante, aparece dentro de la estructura actual como uno de los magistrados que pueden tener participación en la continuidad del proceso. Sin embargo, cualquier definición concreta sobre la conducción posterior deberá surgir de las decisiones oficiales correspondientes.

Mientras tanto, el expediente mantiene como eje central determinar qué ocurrió con Loan Danilo Peña y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder a cada uno de los acusados.

La renuncia de Ceroleni agrega así un nuevo elemento institucional al desarrollo del juicio, aunque no implica por sí misma una modificación ya anunciada del proceso ni una conclusión anticipada sobre las responsabilidades investigadas.

Qué se espera de las próximas semanas

Hasta el momento, el dato más concreto es que Fermín Ceroleni continuará en el tribunal hasta el 1 de diciembre de 2026.

Durante ese período, el magistrado seguirá participando del debate junto con los demás integrantes del cuerpo. Una vez que su renuncia se haga efectiva, la Justicia deberá continuar con la integración correspondiente y garantizar el desarrollo del proceso.

La atención estará puesta tanto en las próximas audiencias como en las definiciones que puedan surgir alrededor de la composición del tribunal.

El caso Loan continúa así atravesando una etapa judicial decisiva. Mientras el juicio avanza sobre las acusaciones formuladas contra los distintos imputados, la desaparición del niño sigue siendo el eje de un expediente que generó conmoción nacional y que ahora enfrenta también un cambio en la conducción del tribunal.

La salida de Ceroleni, formalizada mediante el Decreto 1066/2026, no modifica por ahora el hecho central: el juicio continúa y los magistrados que permanecen en funciones deberán avanzar con el proceso conforme a las reglas judiciales aplicables.