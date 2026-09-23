MasterChef Celebrity aún no arrancó y ya se filtró el primer delantal negro: quién es el famoso que quedó complicado

El dato aparece cuando falta muy poco para que las cocinas más famosas del país vuelvan a encenderse. MasterChef Celebrity estrenará su nueva temporada este lunes 28 de septiembre a las 22.15 por Telefe, con Wanda Nara nuevamente al frente. La fecha y el horario fueron confirmados oficialmente por el canal.

La nueva edición reunirá a 24 figuras del espectáculo, la música, el deporte y el periodismo, que deberán enfrentarse a diferentes desafíos gastronómicos para intentar avanzar en la competencia. Entre los nombres confirmados aparecen Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles, Sebastián Presta y Mike Amigorena.

La conducción estará nuevamente a cargo de Wanda Nara, mientras que el jurado tendrá una modificación importante: Damián Betular y Germán Martitegui continuarán en sus lugares y se sumará Maru Botana, quien ocupará el puesto que dejó Donato de Santis.

Además, el reality tendrá una propuesta multiplataforma. Telefe y HBO Max transmitirán en simultáneo cada episodio de estreno, mientras que la reacción en vivo del programa estará a cargo de Cachete Sierra y Lola Latorre, desde el stream de Telefe.

Ahora, con Grego Rossello entre los primeros participantes que habrían quedado complicados, crece la expectativa por saber qué ocurrió realmente en esas primeras pruebas y, sobre todo, si el influencer logrará recuperarse a tiempo o será uno de los primeros en quedar al borde de la eliminación.

La respuesta comenzará a conocerse este lunes, cuando finalmente se enciendan las hornallas.