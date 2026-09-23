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MasterChef Celebrity aún no arrancó y ya se filtró el primer delantal negro: quién es el famoso que quedó complicado

A días del estreno de MasterChef Celebrity, se filtró quién tendría el primer delantal negro. Enterate.

Agustina Binotti
por Agustina Binotti |
MasterChef Celebrity aún no arrancó y ya se filtró el primer delantal negro: quién es el famoso que quedó complicado

MasterChef Celebrity todavía no llegó a la pantalla y ya comenzaron a aparecer los primeros detalles de lo que se verá en la competencia. A pocos días del esperado estreno de la nueva temporada, trascendió quién sería uno de los participantes que arrancó con el pie izquierdo y ya tendría el primer delantal negro.

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Se trata de Grego Rossello, quien no habría tenido una buena primera semana de grabaciones y quedó entre los famosos que podrían tener que luchar por su continuidad en el reality.

El propio influencer habría reconocido que las primeras jornadas en la cocina de MasterChef no fueron precisamente fáciles. De hecho, contó que intentó darlo todo frente a las hornallas, aunque la experiencia incluso le dejó algunos dedos quemados.

Pese al esfuerzo, Grego no habría logrado conseguir el ansiado delantal blanco y quedó en una situación incómoda de cara al comienzo de la competencia. De esta manera, podría ser uno de los participantes que tenga que pelear por su permanencia durante la primera semana del programa.

El dato aparece cuando falta muy poco para que las cocinas más famosas del país vuelvan a encenderse. MasterChef Celebrity estrenará su nueva temporada este lunes 28 de septiembre a las 22.15 por Telefe, con Wanda Nara nuevamente al frente. La fecha y el horario fueron confirmados oficialmente por el canal.

La nueva edición reunirá a 24 figuras del espectáculo, la música, el deporte y el periodismo, que deberán enfrentarse a diferentes desafíos gastronómicos para intentar avanzar en la competencia. Entre los nombres confirmados aparecen Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles, Sebastián Presta y Mike Amigorena.

La conducción estará nuevamente a cargo de Wanda Nara, mientras que el jurado tendrá una modificación importante: Damián Betular y Germán Martitegui continuarán en sus lugares y se sumará Maru Botana, quien ocupará el puesto que dejó Donato de Santis.

Además, el reality tendrá una propuesta multiplataforma. Telefe y HBO Max transmitirán en simultáneo cada episodio de estreno, mientras que la reacción en vivo del programa estará a cargo de Cachete Sierra y Lola Latorre, desde el stream de Telefe.

Ahora, con Grego Rossello entre los primeros participantes que habrían quedado complicados, crece la expectativa por saber qué ocurrió realmente en esas primeras pruebas y, sobre todo, si el influencer logrará recuperarse a tiempo o será uno de los primeros en quedar al borde de la eliminación.

La respuesta comenzará a conocerse este lunes, cuando finalmente se enciendan las hornallas.

Agustina Binotti
Por Agustina Binotti
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En pocas palabras

  • Primer delantal negro: Grego Rossello sería el primer participante en recibir el delantal negro en MasterChef Celebrity.
  • Grabaciones complicadas: El influencer reconoció dificultades en las primeras jornadas de grabación, sufriendo quemaduras.
  • Estreno y participantes: La nueva temporada de MasterChef Celebrity se estrena el 28 de septiembre con 24 figuras confirmadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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