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Feriados por la visita del papa León XIV: qué días no se trabaja y a quiénes alcanza cada uno

El Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. El Gobierno confirmó un feriado nacional y habrá jornadas no laborables o asuetos vinculados con las actividades previstas en Córdoba y Buenos Aires.

Feriados por la visita del papa León XIV: qué días no se trabaja y a quiénes alcanza cada uno  Foto: (Reuters)

Feriados por la visita del papa León XIV: qué días no se trabaja y a quiénes alcanza cada uno  Foto: (Reuters)

La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene fecha y cronograma oficial. El Santo Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, cuando viajará hacia Perú después de celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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El viaje incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. A raíz del importante movimiento de personas que se espera durante esas jornadas, las autoridades nacionales y provinciales comenzaron a definir medidas especiales para facilitar la organización y la seguridad.

Uno de los principales cambios será el calendario de feriados. El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, mientras que para el martes 10 y el miércoles 11 se establecieron o analizan medidas de alcance jurisdiccional.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, explicó que el martes y el miércoles se trabajará dentro de cada jurisdicción, debido a las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

En el caso de los feriados nacionales, rigen las normas laborales correspondientes al descanso dominical. Por eso, quienes trabajen durante una jornada de este tipo deben percibir la remuneración correspondiente al feriado, según las condiciones establecidas por la legislación laboral.

¿Qué pasa el martes 10 en Córdoba?

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará desde Buenos Aires hacia Córdoba, donde llegará a las 9. Una hora después, a las 10, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Por la tarde, a las 15.15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El Gobierno de Córdoba confirmó un feriado para ese martes, aunque los alcances concretos de la medida dependen de la normativa provincial correspondiente.

El Papa regresará a Buenos Aires a las 18.10 y, por la noche, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

¿El miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires?

El último día de su visita estará dedicado a Luján. Antes de viajar hacia la ciudad, León XIV visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

A las 10, encabezará la misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego regresará al Área Metropolitana para la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, prevista para las 13.30.

En cuanto al miércoles 11, se trabaja en medidas especiales para la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, debido a la magnitud del operativo que requerirá la llegada de peregrinos a Luján. El alcance definitivo del asueto dependerá de las disposiciones de cada jurisdicción.

VISITA AL PAÍS DEL PAPA LEÓN XIV: HABRÍA ASUETO O FERIADO

El cronograma completo de León XIV en Argentina

Domingo 8 de noviembre

El Papa llegará a Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30, procedente de Uruguay.

  • 16.30: llegada a Buenos Aires.
  • 17.00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.
  • 17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.
  • 17.50: encuentro con el presidente Javier Milei.
  • 18.30: encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre

Será el primer día completo de actividades del pontífice en Buenos Aires y coincidirá con el feriado nacional.

  • 9.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.
  • 11.30: misa en el Monumento de los Españoles.
  • 16.10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.
  • 17.30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
  • 18.45: celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.
  • 19.45: cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre

La agenda se trasladará a Córdoba.

  • 7.30: salida desde Buenos Aires hacia Córdoba.
  • 9.00: llegada al aeropuerto de Córdoba.
  • 10.00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.
  • 15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
  • 16.55: regreso hacia Buenos Aires.
  • 18.10: llegada a Aeroparque.
  • 20.15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre

El último día estará marcado por la visita a Luján.

  • 8.00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.
  • 10.00: misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
  • 13.30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.
  • 14.00: salida del vuelo hacia Lima, Perú.

De esta manera, la visita de León XIV tendrá una duración de cuatro días en la Argentina, con actividades en distintos puntos del área metropolitana y en Córdoba. El Gobierno y las autoridades locales continúan trabajando en los operativos de seguridad, tránsito y organización vinculados con cada una de las jornadas.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre y partirá el miércoles 11.
  • Feriado Nacional: El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país por la visita papal.
  • Actividades: Habrá jornadas no laborables o asuetos en Córdoba y Buenos Aires, vinculados a la agenda del pontífice.
Resumen generado por Thinkindot AI
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