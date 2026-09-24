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Cuadrados de pera: la receta súper fácil y deliciosa para hacer en casa

Una preparación dulce y casera que combina una masa suave con un relleno cremoso de pera, ideal para acompañar la merienda.

Una preparación dulce y casera que combina una masa suave con un relleno cremoso de pera

Una preparación dulce y casera que combina una masa suave con un relleno cremoso de pera, ideal para acompañar la merienda.

Los cuadrados de pera son una preparación casera que combina una masa suave con un relleno dulce y cremoso. Se hornean hasta lograr una superficie dorada y, una vez fríos, están listos para disfrutar.

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Ingredientes para los cuadrados de pera

Para la masa

  • 200 g de harina leudante

  • 60 g de azúcar

  • 100 g de manteca o mantequilla fría

  • 1 huevo

Para el relleno

  • 1 kg de peras

  • 100 g de azúcar

  • 3 cucharadas de fécula de maíz (Maizena)

  • Hasta 1/4 de vaso de agua, solo si es necesario durante la cocción

Para la terminación

  • Azúcar impalpable, cantidad necesaria

Cómo hacer cuadrados de pera

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)

En un recipiente, colocar los 200 g de harina leudante, los 60 g de azúcar y los 100 g de manteca o mantequilla fría. Trabajar los ingredientes con las manos o con un estribo hasta obtener una textura de arenado.

Agregar el huevo y mezclar hasta integrar y formar una masa homogénea, sin amasar en exceso. Envolver en papel film y llevar a la heladera durante 30 minutos.

Preparar el relleno

Pelar el kilogramo de peras y cortarlas en trozos pequeños. Colocarlas en una cacerola junto con los 100 g de azúcar y cocinar a fuego medio durante 20 minutos. Si durante la cocción se observa falta de líquido, incorporar hasta 1/4 de vaso de agua.

Cuando la fruta esté tierna al pincharla, retirar del fuego y triturar hasta obtener un puré. Agregar las 3 cucharadas de fécula de maíz (Maizena) y revolver enérgicamente para integrarla y evitar la formación de grumos.

Volver a llevar la preparación al fuego y mezclar de manera continua hasta que rompa el hervor. Una vez que hierva, cocinar durante 1 minuto más, sin dejar de revolver. Retirar del fuego y dejar enfriar por completo.

Armar los cuadrados

Dividir la masa, reservando un cuarto (25%) para la cubierta y tres cuartos (75%) para la base.

Estirar la porción más grande hasta alcanzar aproximadamente 2 milímetros de espesor. Colocarla en un molde de 20 x 20 cm, previamente enmantecado y enharinado.

Distribuir sobre la base todo el relleno frío. Humedecer los bordes con un poco de agua para facilitar el sellado.

Estirar la masa restante y colocarla sobre el relleno. Presionar firmemente los bordes para cerrar la preparación y retirar el excedente. Pinchar la superficie con un tenedor para permitir la salida del vapor durante la cocción.

Hornear y terminar

Llevar el molde a un horno precalentado a 180 °C y cocinar durante aproximadamente 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de desmoldar. Si se desea, emparejar los bordes para conseguir una presentación más uniforme.

Cortar en forma de cuadrados y, de manera opcional, espolvorear con azúcar impalpable.

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