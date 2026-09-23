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Franco Colapinto apuntó a la hija de una famosa y las redes sociales lo deschavaron

“Dale tiburón”: Franco Colapinto apuntó a la hija de una famosa y sus seguidores ya especulan con un romance. Enterate

Franco Colapinto apuntó a la hija de una famosa y las redes sociales lo deschavaron

Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez lejos de las pistas. El piloto argentino, que está soltero tras su separación de Maia Reficco, protagonizó un inesperado movimiento en Instagram que no pasó inadvertido para sus seguidores: le dio “me gusta” a varias publicaciones de Sofía Solá, la hija de Maru Botana.

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El detalle podría haber quedado perdido entre las miles de interacciones que reciben las publicaciones de una figura como Colapinto, pero hubo un dato que encendió las alarmas. El nombre de @francolapinto apareció entre los likes de dos fotos de Sofía, algo que rápidamente fue detectado por los fanáticos del corredor de Alpine.

En una de las imágenes, Sofía aparece caminando por la calle, mientras que en la otra está recostada en el asiento de un auto. En ambas publicaciones, el like del piloto quedó visible y generó una catarata de comentarios.

Uno de los seguidores no tardó en lanzarse con una frase que rápidamente llamó la atención: “¡Bien ahí Franquito poniendo like! ¡Dale tiburón! ¡Vamos el 43!”, en referencia al número que utiliza Colapinto en la Fórmula 1.

Pero hubo algo todavía más llamativo. Sofía Solá le dio “me gusta” justamente a ese comentario, por lo que quedó en evidencia que había visto la reacción del usuario y, por supuesto, que estaba al tanto de que el piloto había interactuado con sus publicaciones.

La situación alcanzó para que las redes comenzaran a hacer lo que mejor saben hacer: atar cabos y especular con un posible acercamiento entre ambos. Algunos usuarios incluso dejaron comentarios como “Pilotazo dentro y fuera de la pista” y “Siempre eligiendo bien el pibe. Hasta ligando tortas de la suegra”.

Sin embargo, por ahora hay que ponerle un freno a las especulaciones: no existen fotos de Colapinto y Sofía juntos ni ningún anuncio de una relación entre ellos. Los likes y la reacción de ella son, hasta el momento, los únicos elementos públicos que alimentaron los rumores. Ninguno de los dos habló sobre un supuesto romance.

El movimiento de Colapinto se produce además poco después de su separación de Maia Reficco, relación que había sido blanqueada públicamente en abril durante el Road Show de Fórmula 1 en Palermo y que llegó a su fin apenas unos meses después.

Según había contado Pepe Ochoa en LAM, el piloto estaba muy involucrado sentimentalmente con la actriz, pero la distancia y sus respectivas agendas terminaron complicando el vínculo. “Estaba enganchado con ella, pero no le puede dar ni el tiempo ni la energía que se merece como novia”, había señalado el productor.

Ahora, un par de likes alcanzaron para que el nombre de Sofía Solá aparezca inesperadamente ligado al de Colapinto y para que sus seguidores se pregunten si se trata simplemente de una interacción en redes o si detrás de esos corazones hay algo más.

Sofía es diseñadora y la hija de 21 años de Maru Botana y Bernardo Solá. Tiene una presencia activa en Instagram, donde comparte diferentes momentos de su vida cotidiana.

En pocas palabras

  • Franco Colapinto: El piloto de automovilismo dio likes a publicaciones de Sofía Solá, hija de Maru Botana.
  • Redes Sociales: La interacción fue notada por seguidores y la propia Sofía respondió a un comentario.
  • Rumores de Romance: A pesar de las especulaciones, no hay confirmación ni fotos juntos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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