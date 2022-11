El Mundial desde mi casa: El evangelio según Cristiano Ronaldo

Es un día importante porque se completó la primera fecha, ya vimos debutar a todos los equipos y entramos en la semana más caliente. El viernes que viene ya van a estar definidos todos los grupos.

Casi que lo escribo con nostalgia: en ocho días habrá eliminados y clasificados y estaremos en la puerta de los octavos de final (arrancan el sábado 3, ojalá que con Argentina en la programación; jugaría ese sábado si es primera del grupo, o el domingo si sale segunda. A esta altura, da lo mismo).

Vamos a los partidos de hoy.

Suiza le ganó a Camerún con buen juego y solidez, con un gol de Breel Embolo, un muchacho nacido en Camerún que se quedó sin gritar el gol por respeto a su país natal. Ojalá pueda convertir otro así se saca el gusto.

Ese grupo G es bien interesante, también integrado por Brasil y Serbia (escribo mientras todavía no se jugó ese partido). Pareciera que hay tres equipos para un solo lugar, porque Brasil siempre gana los partidos de su grupo aun cuando no juegue bien (algo que Argentina no hizo), pero veremos lo que puede suceder más adelante. Algo es seguro: Suiza y Serbia puede ser uno de los grandes partidos del campeonato.

embolo-camerun-suiza-qatar2022L.webp Mundial Qatar 2022: Breel Embolo, el jugador de Suiza que no gritó el gol a Camerún (Foto: AFP).

Uruguay y Corea del Sur jugaron un partido livianito y temeroso, los dos podían ganarse pero no querían perder. Uruguay lo tuvo un poco más cerca, pareció que lo había acorralado en la parte final del segundo tiempo y podía encontrar un gol, pero no hizo demasiado. Y justo es decir que las mejores jugadas las había armado el equipo de Son. Quizás la más clara del partido estuvo en el primer tiempo, una que pareció el gol de River a Boca en Madrid, pero el 9 de Corea no definió como Pratto.

Valverde tuvo una al final, es un jugador extraordinario, no necesita el Mundial para probar que es uno de los mejores mediocampistas del mundo, aunque quizás sí necesita el Mundial para probar que es uno de los mejores jugadores del mundo.

Por ese mismo grupo, Portugal y Ghana jugaron un partido intenso y peleado. Es otro gran grupo, escribo esto y no puedo dejar de lamentarme de la oportunidad que perdió Argentina, con un grupo en apariencia más liviano que varios del mundial.

Portugal ganó un partido bravo, lo tuvo siempre bajo control pero a la vez Ghana siempre encontró la manera de estar cerca en el marcador y lo exigió hasta el minuto 99. Incluso sobre el final se vio una jugada increíble: un jugador de Ghana se escondió en el arco y cuando el arquero soltó la pelota para sacar lo emboscó desde atrás y casi logra el 3-3. Hubiera sido el primer gran blooper del Mundial, que hasta ahora no ofreció muchas escenas de este tipo.

Embed

Lo importante: la indumentaria de Portugal me pareció muy bonita (digo indumentaria y no camiseta porque el pantalón seguía los colores de la parte baja de la camiseta, formando una pieza única).

Cristiano estuvo atento y muy pillo para forzar un penal. Iba a escribir que lo inventó pero en realidad fue a buscar la posibilidad de que le hicieran penal, lo forzó, aunque quizás no haya sido. Fue la gran figura de la jornada: único jugador en convertir en 5 mundiales.

Bueno, Brasil hizo lo que decíamos antes: jugó de manera contundente, buscó el gol todo el partido, y una vez que lo logró hizo lo que quiso. Es un equipo hermoso para ver, sólido desde lo defensivo y con infinidad de variantes arriba. El segundo gol de Richarlison es hasta ahora uno de los más bonitos del Mundial.

richarlison brasil.jpg

Ahora resta esperar qué pasará con la brava torcedura del tobillo de Neymar, aunque da la sensación de que Brasil podría sobreponerse a la ausencia del crack del PSG, algo que no sé si podría hacer Argentina.

Mañana entonces tenemos los primeros partidos de la segunda fecha.

7 hs. Gales - Irán

10 hs. Qatar - Senegal

13 hs. Países Bajos - Ecuador

16 hs. Inglaterra - Estados Unidos