“Cuando se gana, se gana y cuando se pierde, se pierde. Lo que me preocupa es si entendimos lo que nos dijo el pueblo y si somos capaces de revertir la dirección por la que el pueblo ha votado”, reflexionó.

Críticas a Alberto Fernández

En este sentido, hizo una silenciosa crítica al Presidente: “No me corresponde a mí ponerle nombre y apellido al padre de la derrota, pero en 2009, cuando Néstor Kirchner perdió por una mínima diferencia y en muchísimas menos provincias, lo primero que hizo fue renunciar al Partido Justicialista como un gesto de que había entendido el mensaje de las urnas; si ahora no entendemos lo que han dicho las urnas, la elección no ha tenido sentido”.

En tanto, más adelante, reforzó: “Esta no es la primera ver que prometen que van a haber PASO, ya sucedió hace 4 años, así que déjeme que no les crea mucho a quienes dicen que vamos a tener primarias en 2023. No tengo por qué creerle al Presidente; ¿por qué debería creerle? Esto se debería haber resuelto antes de las elecciones, no después”. Y disparó: "Me recuerda mucho a cuando mi hijo hace una macana y me dice ‘te prometo que no la hago nunca más’”.

Por último, confirmó su respaldo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Es una de las pocas personas que ha comprendido el fenómeno de la seguridad y no ha escatimado ningún esfuerzo material ni humano para ir revirtiendo esa cuestión”, resaltó.