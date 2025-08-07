En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Donald Trump
Aranceles
Guerra comercial

Entra en vigencia el nuevo esquema de aranceles de Trump: cómo afecta finalmente a la Argentina

A partir de este jueves comienza a regir el último aumento del impuesto a las importaciones anunciado por el presidente estadounidense. ¿Qué pasa con nuestro país?

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La Argentina y los aranceles que entran en vigencia desde hoy por parte de Trump (Foto: A24.com).

La Argentina y los aranceles que entran en vigencia desde hoy por parte de Trump (Foto: A24.com).

"Miles de millones de dólares comienzan a llegar a los Estados Unidos", dijo Donald Trump para dar la bienvenida a un "nuevo día de la independencia". Así llamó al pasado 2 de abril cuando anunció un nuevo esquema de aranceles para productos que tienen como destino a los Estados Unidos. La Argentina sufrió, en ese momento, una tarifa del 50% para las exportaciones de acero y aluminio, dos de las principales hacia ese país.

Leé también El Banco Central anunció nuevos plazos para el acceso a dólares en las importaciones y exportaciones
El Banco Central anunció nuevos plazos para el acceso a dólares en el comercio exterior.

Pero este 7 de agosto comienzan a regir una nueva tanda de valores de sus famosas tablitas con los países. En su gran mayoría, Trump aplicó los aranceles más altos como "castigo" o "venganza" por diferentes motivos que se sumaron al original.

El presidente estadounidense tomó el cuadro de exportaciones vs. importaciones de los Estados Unidos para aplicar aranceles contra los países superavitarios en el intercambio comercial. El corte hecho perjudicó a la Argentina. Luego de años con beneficio comercial para Estados Unidos, en 2024, la Argentina tuvo saldo favorable y cayó dentro de las tablitas de la Casa Blanca. Así fue que le impuso el 50% para el acero y el aluminio.

Para esta segunda escalada en aranceles el criterio fue otro, como represalia a países que reaccionaron a los primeros aranceles o por cuestiones de análisis políticos de afinidad o roces con la administración republicana. Por el primero de los criterios, cayeron nuevos aranceles para países como México, Canadá o Australia, quienes son aliados y socios permanentes de Estados Unidos, pero que anunciaron represalias tras el primer cuadro del 2 de abril.

En el segundo lote entró Brasil, sancionado por formar parte del grupo BRICS y, especialmente, porque para Trump, el expresidente Jair Bolsonaro sufre una persecución de la justicia brasileña. Otros están pendientes, como en el caso de China, en tanto que para India, Trump acaba de anunciar más aranceles por comprarle petróleo a Rusia.

Embed

La Argentina, con los nuevos aranceles de Donald Trump

Como dijimos, nuestro país tuvo un primer cimbronazo para sus exportaciones el pasado 2 de abril para el acero y el aluminio. A partir de allí, se inició una etapa de negociaciones que finalmente resultaron exitosas.

A su vez, el Fondo Monetario Internacional, analizó días atrás la actualidad del comercio bilateral. Estados Unidos ocupa el tercer lugar entre los destinos de exportación de la Argentina, detrás de Brasil y la Unión Europea, y se equipara a Chile y China. Las ventas a Estados Unidos llegan a alrededor del 8% del total de exportaciones de bienes argentinos, lo que representa un 1% del Producto Bruto Interno (PIB).

los nuevos aranceles de Trump
La Argentina, uno de los países menos castigados por los nuevos aranceles de Trump que entran en vigencia este jueves. (fotoGentileza NYT)

La Argentina, uno de los países menos castigados por los nuevos aranceles de Trump que entran en vigencia este jueves. (fotoGentileza NYT)

Desde el 2 de abril, la mayoría de las ventas argentinas a los Estados Unidos comenzaron a pagar un arancel del 10 por ciento. Quedaron exentas las importaciones de energía y oro por unos USD3.000 millones, mientras que el acero y el aluminio, por cerca de USD 600 millones, enfrentan desde mediados de marzo un arancel del 25%, a lo que se sumó otro 25% desde el 4 de junio.

La buena noticia para el sector de las exportaciones es que para todos los demás productos, como derivados del petróleo o vehículos de carga para trabajo, nuestro país quedó en el piso de los aranceles de Trump: solo el 10%.

El staff del FMI calculo que el impacto podría ser una pérdida de oportunidades por valor de 500 millones de dólares, una cifra considerada baja en el mercado mundial.

milei con Trump

Ventajas comparativas, a favor de la Argentina

El mejor ejemplo de esto es la situación con nuestro vecino Brasil. Estados Unidos le impuso aranceles generalizados del 50%, cuarenta puntos más que a nuestro país. Esto le da una clara ventaja comparativa para exportar productos similares.

En los mercados estadounidenses, el mismo producto costará menos si llega desde la Argentina que desde Brasil, lo que abre una ventana para aumentar exportaciones. Y hay un elemento más, que debe manejarse con cuidado: la Argentina puede beneficiarse con la llegada de importaciones de Brasil que ya no sean rentables para mandar a los Estados Unidos. Si son, por ejemplo, autopartes, se las puede reexportar ya como elementos de un vehículo argentino como los destinados a trabajos de carga.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Donald Trump Aranceles
Notas relacionadas
"Exportaciones premium": Sturzenegger destacó el impacto que tendrá la baja de retenciones en un sector clave
¿Exportación de criminales?: El insólito ofrecimiento de Bukele a Trump
Luis Caputo anunció que se eliminarán las retenciones a las exportaciones industriales: cómo impacta al sector

Últimas Noticias

Te puede interesar