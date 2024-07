Escándalo: una figura olímpica tuvo que bajarse de París 2024 tras una grave denuncia

Embed

Maltrato animal explícito a los caballos de la multicampeona

Charlotte Dujardin es considerada la "reina de la equitación" en el Reino Unido. Tal vez pueda parecer una disciplina extraña, pero en ese país es muy importante. Basta recordar que es una de las actividades preferidas de la familia real, que tiene caballos especialmente criados. Además, la reina Isabel II era asistente perfecta al hipódromo de Ascott para la exhibición anual.

medallista olimpica.jpg Charlotte Dujardin logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (Foto: Instagram de Dujardin).

La amazona logró en su carrera olímpica 3 medallas de oro, 1 de plata y dos de bronce. Esperaba una presea, al menos, en París, lo que la convertiría en una leyenda del olimpismo de su país: sería la mayor ganadora de medallas en la historia del Reino Unido. Además, en su cuenta de Instagram dice que posee todos los récords mundiales en su disciplina de equitación.

látigo con los caballos .jpg Por esta grabación de maltrato animal, la británica Dujardin no podrá participar en París 2024 (Foto: captura de TV).

Pero un video cambió todo. Quedó registrado el modo de entrenamiento para sus animales. Mientras los caballos caminan en círculos por la pista en un corral cerrado, la deportista lo azuza con un látigo. Así, con los golpes, lo obliga a realizar las rutinas que exige la competencia olímpica.

El problema está que utilizar ese elemento para "adiestrar" a los animales viola los códigos de conducta y de buen trato con los animales. El video llegó a manos de la Federación Ecuestre Internacional, que luego de analizarlo tomó una drástica determinación: por más que Dujardin sea una estrella mundial en su deporte y figura del olimpismo, se le aplicó una sanción de 6 meses de suspensión.

El video del escándalo por maltrato animal

Dujardin presentó un amplio descargo por su cuenta de Instagram. No negó que no fuera ella la que empuñaba el látigo contra los caballos, pero dijo que era una grabación filtrada con no menos de 4 años de antigüedad. Sin embargo, el daño para su reputación fue devastador.

comunicado en instagram de Charlotte.jpg Charlotte Dujardin quedó afuera de París 2024 por maltrato animal. (Foto: cuenta de Instagram de Dujardin).

En su escrito publicado en Instagram, dice: "Ha surgido un video de hace cuatro años que me muestra cometiendo un error de juicio durante una sesión de coaching. Es comprensible que la Federación Internacional de Deportes Ecuestres (FEI) esté investigando y haya tomado la decisión de retirarme de todas las competiciones -incluidos los Juegos Olímpicos de París- mientras se lleva a cabo este proceso. Lo que pasó estuvo completamente fuera de lugar y no refleja cómo entreno a mis caballos o entreno a mis alumnos. Sin embargo, no hay excusa. Estoy profundamente avergonzada y debería haber dado un mejor ejemplo en ese momento. Lamento sinceramente mis acciones y estoy devastada por haber decepcionado a todos, incluido el equipo GB, los fanáticos y los patrocinadores. Cooperaré plenamente con la FEI, la Federación Ecuestre Británica y la Doma Clásica Británica durante sus investigaciones, y no haré más comentarios hasta que se complete el proceso".

Así, la deportista reconoce su error por el maltrato a sus caballos, entiende la investigación abierta en su contra y anuncia que no volverá competir.

Las consecuencias de esta acción también se vieron reflejadas a nivel comercial: algunas de las empresas que la patrocinaban decidieron finalizar sus contratos.

El director ejecutivo de British Equestrian, Jim Eyre, se refirió al tema y apuntó contra una de las mejores competidoras olímpicas de la historia británica: "Como guardianes del deporte ecuestre, debemos mantener los más altos estándares de bienestar equino. El bienestar del caballo es primordial. Las acusaciones formuladas son graves y las consecuencias de gran alcance".

Dujardin ganó la medalla de oro en equitación en su ciudad, en Londres 2012, y también se consagró de manera consecutiva en Río 2016 y Tokio 2020 (que se jugó en 2021 por la pandemia).

Iba a participar en París montando a su caballo "Imhotep", la figura del antiguo egipcio considerado como uno de los padres de la medicina, experto en curaciones y dolencias. Tal vez, como las que pudo producir Dujardin con su látigo